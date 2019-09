Trump presume su muro 'imposible de escalar' en la frontera

California, Estados Unidos.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, visitó ayer de sorpresa una sección del muro fronterizo en San Diego, California, donde realizó un recorrido para revisar los avances de la construcción y firmar una parte de la valla.

A su llegada, el magnate dio un mensaje en el que señaló las características del muro, que calificó como impenetrable, ya que las partes metálicas de la cerca están rellenas de concreto.

"Hacia allá está Tijuana", dijo Trump, señalando hacia México, "hay miles de personas ahí que han intentado pasar por aquí".

"Este no es un muro que se pueda derribar", agregó.

El mandatario prometió que para el próximo año tendría finalizados al menos 600 kilómetros del muro, pero adelantó que podría llegar a los 800 para hacer frente a una "tremenda emergencia nacional" de seguridad fronteriza.

Trump también enfatizó que la barrera era imposible de escalar. "He visto a jóvenes escalar el muro con bolsas de drogas. Este muro no es escalable", aseguró.

La valla fronteriza en San Diego comenzó a ser reemplazada en junio del año pasado para colocar un nuevo muro de entre 5 y 9 metros de altura, cerca del doble que el anterior, por un costo de 147 millones de dólares.

En tanto, Trump reconoció la labor que México ha tenido en la contención de llegadas de migrantes a Estados Unidos y afirmó que los soldados mexicanos hacen un excelente trabajo.

"Si pusiera sólo 5 por ciento de aranceles a México, eso pagaría el muro, pero no quiero hacerlo porque México ha sido fantástico", manifestó Trump.

"Hubiéramos querido el apoyo del Congreso, pero lo hicimos de otra manera. Lo hicimos con la ayuda de México, lo hicimos con la ayuda del Pentágono".

Además, aseguró que una vez se acabe de levantar la nueva barrera los contingentes militares desplegados en su frontera sur serán retirados y para dejar en la zona solo a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Al finalizar su mensaje a los medios de comunicación, Trump firmó una de las vallas del muro.



Minutos antes de su llegada, Trump publicó una foto en su cuenta de Twitter su primer mensaje en español contra la migración ilegal y el asilo.

"No más. No más falso asilo. No más 'detener y soltar'. No más entrada ilegal en Estados Unidos", se lee en la imagen, en la cual aparece Trump y de fondo la cerca fronteriza.