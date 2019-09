Honduras y Estados Unidos afinan acuerdos migratorios

Medidas pueden generar mayor migración a EEUU

La empresa privada exteriorizó ayer su preocupación de que el Gobierno de Estados Unidos materialice medidas coercitivas contra Honduras.

Jorge Farah, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), opinó que “cualquier porcentaje de gravamen que se aplique repercutirá negativamente en las remesas recibidas en la economía del país”. Ilustró que en Honduras las remesas representan aproximadamente un 95% de las transferencias necesarias para cubrir la balanza de pagos, es decir el déficit de divisas, por lo que de imponerles un impuesto también afectará a las familias receptoras porque tendrán menos dinero para cubrir sus necesidades.

Por su lado, Juan Carlos Sikafy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), fue cauteloso y dijo que no se puede especular sobre situaciones que no han pasado. No obstante, “confiamos en la seriedad de los oficiales gubernamentales que analizan estas situaciones para no confundir una realidad social como es la migración con tratados y legislaciones internacionales”.

Sikaffy agregó que el Tratado de Libre Comercio con EEUU y las remesas son parte del sustento de miles de familias y cualquier deterioro solo aumenta la presión e interés de la gente en buscar la migración como una alternativa. Fernando García, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), ilustró que el flujo de remesas que ha recibido el país ha generado un impulso de crecimiento económico en la población y ha activado el mercado interno, razón por la cual es importante para la economía que el mismo se mantenga. En relación al TLC, dijo que es un elemento crucial para la política comercial de la región y fundamental para el sector exportador y para la industria nacional mantener los beneficios del acuerdo.