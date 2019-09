Rescatan a hombre cuando lo llevaban raptado en baúl de carro

San Pedro Sula, Honduras

Las cámaras del sistema nacional de emergencia 911 captaron ayer el momento en que un hombre era subido por la fuerza al baúl de un turismo, lo que alertó a la Policía que tras seguir el vehículo logró rescatarlo y capturar al conductor y al otro ocupante del vehículo.

A eso de las 9:10 am, los operadores de las cámaras de seguridad reportaron que un hombre estaba siendo subido por la fuerza al baúl de un vehículo turismo, color gris en el centro de San Pedro Sula.

Las cámaras de vigilancia comenzaron a darle seguimiento al automóvil mientras las patrullas se desplazaban para interceptarlo.

En la 8 avenida y 14 calle del barrio Guamilito, los policías lograron parar la marcha del carro en el cual iba el conductor y el pasajero.

Dato La Fiscalía acusará a los dos hombres que se conducían en el carro por privar de su libertad y herir de bala a José Amaya

Al abrir el baúl del turismo, los policías vieron a un hombre con su cara ensangrentada y con una herida de bala en su mano derecha en la cual tenía un pedazo de tela amarrado.

El hombre fue identificado con el nombre de José Herminio Amaya Larios (de 45 años).

En el lugar fueron detenidos el comerciante Jorge Mazua Monterrosa y Marvin Gonzalo Cruz Redondo, quienes se conducían en el turismo con placas HAX 2162. En el asiento del copiloto, los policías encontraron una pistola, la cual fue decomisada.

Los detenidos dijeron que hallaron robando al hombre y por eso lo golpearon, hirieron y metieron al baúl.

Lo sorprenden robando

Los capturados dijeron que privaron de su libertad a José Herminio porque minutos antes se había metido a robar a la casa de ellos junto a otro hombre. Indicaron que el sujeto se dedica a robar y el martes también los habían sorprendido robando en la casa.

“Lo volvió a hacer y llamamos a la Policía, pero no llegaron”, dijo uno de los detenidos. José Herminio Amaya relató que los hombres lo llevaron a un taller donde lo golpearon y le dispararon en su mano. Dijo que no es ladrón. Amaya relató que lo metieron en el baúl del carro y no le dijeron para donde lo llevaban.

El herido fue auxiliado por una ambulancia del 911 y llevado al hospital Mario Rivas. Los agentes de inspecciones oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la escena para buscar indicios en el vehículo en el que llevaban al hombre.

Según la Fiscalía de turno, los detenidos Jorge Mazua Monterrosa y Marvin Gonzalo Cruz Redondo serían acusados por el delito de privación injusta de la libertad, así como por las lesiones causadas a José Herminio Amaya Larios.

La Policía informó que Amaya también enfrentaría un proceso por la tentativa de robo que cometió en la casa en la que fue detenido por los dos hombres que lo agredieron.