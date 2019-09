Hondureño regresará al país tras audiencia de asilo por videoconferencia

Redacción.

Un migrante hondureño detalló cómo fue su audiencia de asilo por videoconferencia en la frontera sur de EEUU, según publicó anoche el Noticiero Univisión.



"No dejan que uno opine mucho", dijo el hondureño, que se identificó con el nombre ficticio de Wilson ante Univisión para evitar represalias.



El sitio Univisión indicó que el inmigrante hondureño acudió a una de las cortes instaladas en las carpas ubicadas en Laredo, Texas.



El hondureño manifestó que piensa regresar a Honduras tras esa experiencia amarga.



Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional, aseguró que este procedimiento "desmotivará a personas que no tienen razones válidas" para ir a Estados Unidos.

El secretario hondureño de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales, confirmó ayer martes a Efe que Honduras negocia un convenio bilateral con Estados Unidos, diferente al que firmó en julio pasado Guatemala, que no contempla que la nación centroamericana se convierte en un tercer país seguro para los migrantes que buscan refugio.



"No se de que tercer país seguro me habla, nosotros lo que estamos hablando con Estados Unidos es de un convenio bilateral de cooperación en temas migratorios", subrayó Rosales.



Las autoridades hondureñas estarían negociando con EEUU la firma de un convenio de cooperación de asilo que obliga a los migrantes que atraviesan el país a pedir asilo en Honduras en vez de en territorio estadounidense, similar al suscrito en julio pasado por Guatemala.

El secretario hondureño de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales, habla hoy martes en Tegucigalpa. Rosales confirmó a Efe que Honduras negocia un convenio bilateral con Estados Unidos, diferente al que firmó en julio pasado Guatemala, que no contempla que la nación centroamericana se convierte en un tercer país seguro para los migrantes que buscan refugio. EFE/Humberto Espinoza.

Sin precisar detalles, el canciller hondureño dijo que lo que Honduras negocia con Estados Unidos es "completamente diferente a lo que firmó Guatemala".



"Estamos en el proceso de negociación ahorita e informaremos una vez este concluido el proceso", señaló Rosales, tras confirmar que el subsecretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), James McCament, llegará este martes a la capital hondureña para continuar las pláticas.



McCament encabeza una delegación estadounidense que se reunirá este miércoles con autoridades hondureñas para continuar las negociaciones de un acuerdo bilateral en temas migratorios.