Muere periodista mexicano Mario Castillejos de Televisa Deportes

Ciudad de México, México.

El periodismo y fútbol mexicano se encuentra de luto luego de que este miércoles falleció el periodista Mario Castillejos de Televisa Deportes tras sufrir un infarto a sus 60 años de edad.

Su compañero de profesión y cadena, Antonio de Valdés, fue quien informó del lamentable deceso del periodista que cubría los partidos de los equipos de Nuevo León, tanto los Tigres como de los Rayados de Monterrey.

“Tenemos que comunicar que lamentablemente nuestro querido compañero Mario Castillejos nos ha dejado este miércoles tras sufrir un infarto“, informó De Valdés en el programa Despierta.

Castillejos era muy conocido debido a la pasión que le imprimía a sus comentarios durante los partidos de los equipos regiomontanos, a quienes defendía a capa y espada en todo momento, sobre todo cuando se enfrentaban a los capitalinos.

Además de comentarista deportivo, Mario Castillejos fue presidente de Tigres por tres días en diciembre de 2004, pero presentó su renuncia ante el rechazo de los aficionados por haberse "rebasado los límites", según apuntó él mismo en su carta de dimisión.

"Mi vida siempre ha estado vinculada al futbol y con la comunidad de Nuevo León. Soy un apasionado del futbol; lo llevo en las venas y también soy un profesional. Si mi presencia en el equipo provoca inestabilidad en la afición Tigre y dada su inconformidad, es preferible cortar por lo sano. Si ellos no me escogen para lograr la victoria, respeto su manifestación. La victoria sin ellos, no es victoria", detalló en ese entonces el periodista.

Numerosos compañeros de profesión han mostrado en redes sociales una profunda tristeza al enterarse de la repentina muerte de Castillejos, quien publicó su último mensaje en Twitter hace apenas ocho horas.

¿Debe repetir Zelarayan como titular ante Cruz Azul en la Vegas?, fue el último tuit de Mario en la que hacía alusión a la previa del juego que se disputará la noche de este miércoles entre Cruz Azul y Tigres por la final de la Leagues Cup.



¿Debe repetir Zelarayan como titular ante Cruz Azul en la Vegas? — mario castillejos (@castillejos_m) September 18, 2019

El periodismo deportivo en México está de luto, hoy llora la partida de alguien que dejó una huella imborrable en el futbol mexicano Q.E.P.D. Mario Castillejos pic.twitter.com/Kf2JnoRsVB — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 18, 2019

Se fue mi querido amigo Mario Castillejos. Compartimos infinidad de transmisiones, de charlas, de comidas. Un gran abrazo para toda su familia. Quise mucho a su padre, quiero mucho a Mario. Qepd. — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) September 18, 2019