Interrupción en conexión regional dejó a cuatro países sin energía

Honduras debe informar sobre medidas MANAGUA. El Nuevo Diario de Nicaragua informó ayer que el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), César Zamora, dijo que el problema que provocó el apagón en su país se originó en Honduras. Para el titular del CEN no es recurrente que sucedan estos apagones por fallas en el sistema de interconexión centroamericano, pero no descarta que pueda volver a ocurrir. “El despacho hondureño buscará cuál fue la causa del apagón y comenzará a actuar en esta medida. Esa ya es responsabilidad del sistema interno hondureño, y en relación con sus protocolos, y tiene que informar a toda la región qué medidas va a implementar para que no vuelva a suceder”. El directivo comentó a El Nuevo Diario que el apagón regional anterior se dio en enero de 2018.