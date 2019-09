México ofrece empleo a migrantes centroamericanos

Ciudad de México.

Pese al despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para evitar el paso de migrantes centroamericanos hacia EEUU, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofrece oportunidades laborales a los indocumentados varados en Chiapas.

Así lo afirmó el Comandante de la 36 Zona militar, Vicente Hernández, remarcando que los centroamericanos refugiados en albergues en la frontera sur han recibido atención del Gobierno y hay oportunidades laborales para ellos.



"Se les ha invitado a los extranjeros, a los migrantes a que vengan y sumen esa fuerza que no tengan la necesidad de padecer yendo a otro lugar, aquí hay trabajo, el Gobierno Federal les da trabajo, aquí hay oportunidades de desarrollo, no tienen que ir a perder la vida ni pasar desaventuras a otro lugar, aquí en Chiapas hay trabajo, aquí hay oportunidad, no tienen que ir más lejos de su tierra", expresó.



Según cifras del también mando de la Guardia Nacional, en la región hay empleados mil extranjeros en diversas actividades.



Además, una vez en operaciones el viveros forestal militar de Tapachula- presentado en junio por Obrador y su homólogo de El Salvador Nayib Bukele- se requerirá la mano de obra de unas 900 personas.



"Se le esta dando protección y por medio de las instancias del Gobierno Federal se les está ayudando a que regularicen su situación migratoria. Se les proporciona los servicios básicos de salud y bienestar, se les hacen propuestas laborales para que puedan trabajar aquí ayudando en muchas necesidades que se tienen, hay muchos proyectos del gobierno federal a donde se pueden sumar una vez obtenida su regularización migratoria", reiteró.

Hernández señaló que la Guardia Nacional mantiene despliegue de fuerzas en la frontera con Guatemala para rescatar a los migrantes que vienen engañados por los traficantes.



Refirió que han percibido el flujo de muchos menores no acompañados, y efectuado rescate de personas que han sido asaltadas, abandonadas en camiones o en cajas de tráileres.



Mientras tanto cientos de migrantes africanos mantienen un plantón desde el 19 de agosto en el exterior de la Estación Migratoria Siglo 21 en demanda que el Gobierno Federal les extienda un oficio de salida para llegar a los Estados Unidos, o en su caso dejarlos avanzar a otras regiones de México porque aseguran que en la frontera sur no hay oportunidades.