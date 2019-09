Incendio consume fábrica procesadora de plástico en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

Un voraz incendio consumió este domingo gran parte de una fábrica procesadora de plástico que está ubicada en el bulevar del este, por la colonia Satélite, San Pedro Sula.

De acuerdo con reporte preliminar de los bomberos, las llamas se originaron a eso de la 1:00 am, y tras ser alertados del suceso, se desplazaron en una unidad y con el objetivo de utilizar más de 30,000 galones de agua para controlar el fuego.

Entre los productos dañados están: vasos, platos plásticos, imprentas, entre otros. Todo parece indicar que las pérdidas económicas son cuantiosas, y por fortuna no hubo ninguna persona que resultara herida producto del fuego.



Será el equipo técnico de investigacción de incendios el cual determine la causa del siniestro, ya que de momento las autoridades no tienen sospecha de algo en particular.