Cohep: presupuesto pone en peligro las pensiones

“El problema del Presupuesto es la deficiencia en su ejecución”: TEGUCIGALPA. El presidente del Colegio de Economistas de Honduras (CHE), Luis Guifarro, expresó que el problema del Presupuesto no es su incremento de unos 21,000 millones de lempiras, sino la deficiencia de este en la resolución de los problemas nacionales.

Guifarro comentó a LA PRENSA que en la gran mayoría de los casos la población no tiene noción de cómo se destinan esos recursos. Por ejemplo, señaló que es difícil precisar si los fondos que transfieren a diversas Secretarías de Estado, como Educación, se están traduciendo en mejores escuelas, docentes y condiciones que estimulen el desarrollo de la niñez. En términos de salud, la ciudadanía desconoce si los recursos orientados a ese campo se están invirtiendo en una burocracia parasitaria o en mejorar los servicios médicos que tanto aquejan a la población que no tiene acceso a atención médica privada, dijo el analista.

Igualmente, señaló Guifarro, se cree que muchos proyectos que impulsa el Gobierno están amarrados con prácticas de corrupción, esto debido a que no hay una auditoría social permanente que verifique esos extremos. Para el presidente del Colegio de Economistas, la población debe tener claro que el Presupuesto es una herramienta para impulsar el desarrollo del país en todos los aspectos, y para eso se necesita que haya transparencia. Guifarro también cuestionó la focalización de los fondos. Dijo que en los centros hospitalarios siguen muriendo personas por falta de medicamentos y programas de prevención. Puso como ejemplo que es vergonzoso que por causas como el dengue, más de 120 personas hayan muerto. Guifarro recomendó luchar para que los recursos no caigan en la garganta de la corrupción. Acción. Las autoridades de Finanzas aseguran que en 2020 los hospitales contarán con mejor apoyo económico. Foto: Andro Rodríguez.