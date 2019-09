Es inviable: empresarios en contra de alza al presupuesto

SAN PEDRO SULA.

La empresa privada expresó su preocupación con respecto al monto sugerido por la Secretaría de Finanzas para el Presupuesto General de 2020, que asciende a 282,405 millones de lempiras, un aumento interanual de 8%.

Representantes de los gremios empresariales son del criterio que el Gobierno debe acentuar sus esfuerzos en racionalizar el gasto y enfocar los recursos.

Asimismo, instaron a combatir la corrupción y la impunidad de manera eficiente y contundente, de tal manera que los más de L25,000 millones anuales perdidos por estos delitos, según estimaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), puedan volcarse a mejorar los sistemas de salud y educación.

Planificación 1-Proyección de gastos para el período 2020-2023-La meta es un gasto total de la administración central promedio de 20.8% del producto interno bruto (PIB).

2-Las fuentes de financiamiento-En 2019, el financiamiento del Presupuesto General está conformado por 59.9% externo y 40.1% interno. Para el período 2019-2023 está prevista una menor dependencia de financiamiento externo en comparación con años anteriores.

“Nos oponemos de manera contundente al incremento del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República de Honduras, porque la situación económica del país está enfrentando una desaceleración importante”, refirió Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

El Banco Central de Honduras (BCH), en su Programa Monetario, revisó el mes pasado a la baja las proyecciones de crecimiento al PIB real de 3.3% y 3.7% a 3.0% y 3.4% para este año, con similar pronóstico para el siguiente.

“El presupuesto es la principal herramienta política del Gobierno y debe ser discutido”: Rocío Tábora, secretaria de Finanzas

Aunado a que la economía nacional enfrenta “una franca desaceleración”, Sikaffy expuso su preocupación con relación a que el Gobierno prevé que los ingresos tributarios crecerán en L5,000 millones para el siguiente año, es decir, de L109,000 millones a L114,000 millones.

Reportes de la Secretaría de Finanzas revelan que en la recaudación de impuestos en lo que va de 2019 hay una contracción respecto a años pasados.

El aumento previsto por las autoridades para este año es de 1,700 millones de lempiras, que equivale a un aumento de 2%.

“La economía hondureña está en un momento de desaceleración. No hay espacio para más cargas tributarias, ni aumentos de tasas. Si este aumento (a la meta de recaudación) no es vía ampliación de la base tributaria, no lo consideramos factible”, dijo Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).

En la socialización del Presupuesto General realizada anteayer, la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, explicó que parte del aumento nominal de L20,926.5 millones para el ejercicio fiscal de 2020 será financiado con colocación de deuda interna, cuya autorización será solicitada al Congreso Nacional.

Al respecto, Medina consideró que “ya el servicio de la deuda es bastante elevado, pasa de L40,000 millones a L52,000 millones. Es mucho para nuestra economía, ¿para qué nos vamos a endeudar? ¿Para financiar el gasto? No es correcto”.

A su criterio, el endeudamiento debe estar enfocado en la ejecución de proyectos de infraestructura, salud y educación.

Tanto Sikaffy como Medina expresaron su preocupación por el aumento de la cuenta salarial, que pasa de L48,000 millones a L68,000 millones.

“Las empresas han disminuido su nivel de ventas y por consiguiente el nivel de rentabilidad”: Rafael Medina, director ejecutivo de la CCIT

Herramienta

Para la titular de Finanzas, el anteproyecto de presupuesto es una propuesta consistente con las proyecciones de ingresos y a la luz de las reformas al Programa Monetario, en cuanto al crecimiento previsto.

La funcionaria, acompañada de las subsecretarias de Finanzas y demás directores, presentaron ayer el documento ante el Consejo de Ministros, quienes lo aceptaron. Está previsto que hoy a las 11;00 am, los diputados del Congreso Nacional reciban la propuesta para su debida socialización y posterior aprobación.

“Debe acentuarse el esfuerzo por racionalizar el gasto y focalizar los recursos”: Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep

Tras la reunión, Tábora compareció en Casa Presidencial y reiteró que la propuesta presentada está todavía sujeta a mejoras.

La funcionaria aclaró que el incremento en el anteproyecto de presupuesto es de L20,700 millones proveniente de fondos propios, obtenidos de las ganancias de los institutos de previsión y el saneamiento del sector eléctrico por un monto de L17,500 millones.

Los restantes L3,213 millones son de la administración central dirigidos a la inversión en infraestructura vial secundaria y terciaria, y de las aportaciones al impuesto de los combustibles que van a ese fondo.

La propuesta inicial de Finanzas contemplaba un monto de L282,805 millones, mismo que por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández se redujo L400 millones, hasta los 282,405 millones de lempiras.

“Siempre que se aumenta el gasto público, se aumenta la recaudación de impuestos y eso es lo que están resintiendo mucho los empresarios, puesto que con ello lo que van a hacer es ponerle más cortapisa para que ellos puedan producir”, opinó el economista Julio Raudales.

El también economista Ismael Zepeda indicó que ahora que la propuesta será entrega al Congreso Nacional, debe exigirse un análisis con escucha a las recomendaciones. “Los ciudadanos deben hacer un monitoreo de su ejecución, exigiendo transparencia y rendición de cuentas”.