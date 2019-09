Canciller se reúne hoy con zar de seguridad de EEUU

TEGUCIGALPA.

El vicecanciller de asuntos internacionales de Honduras, José Isaías Barahona, confirmó que existen negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos, pero aseguró que todavía no hay un acuerdo para que el país se convierta en un tercer país seguro, aunque fuentes en Washington aseguraron ayer a LA PRENSA que el pacto migratorio se materializará en las próximas horas.

Entrevistado en el aeropuerto Toncontín, Barahona fue muy cauteloso y esquivó abordar el tema y se limitó a decir que EEUU y Honduras están trabajando en un acuerdo de control migratorio para crear una plataforma dirigida a atender a los miles de inmigrantes que transitan por su territorio.

Alcances El Acuerdo de Cooperación en Materia de Asilo aplicará a cubanos y nicaragüenses en tránsito por Honduras.

“Honduras y Estados Unidos todavía no han llegado a un acuerdo, todavía están trabajando... No debemos de hablar de si hay o no propuestas, lo que debemos hablar es que hay negociaciones y hay un trabajo conjunto que se está haciendo para definir y encontrar cuál es la mejor combinación de capacidades, tanto de los EEUU como de Honduras desde el punto de vista legal, logístico y capacidades de seguridad para garantizar que el tratamiento que se da (a los inmigrantes) es el apropiado”, indicó.

Agregó que se está trabajando con México, Guatemala y El Salvador, por donde circulan la mayor cantidad de inmigrantes, para crear una “plataforma regional” a fin de que estas personas sean tratadas con justicia y seguridad y no sean explotadas por traficantes.

El pasado lunes, diario LA PRENSA informó en exclusiva que el Gobierno de Honduras cedió a las presiones del presidente Donald Trump y se apresta a firmar un pacto de tercer país seguro, que para efectos mediáticos se denominará Acuerdo de Cooperación en Materia de Asilo (ACA).

Como parte de las negociaciones, el Gobierno hondureño también aceptó acelerar la aprobación de las deportaciones de sus ciudadanos mediante la sustitución del salvoconducto por un manifiesto que se emitirá en 48 horas, así como a permitir el traslado mixto por avión de adultos y niños no acompañados.

Principales puntos del acuerdo 1-Solicitudes de visas de asilo y refugio.Ciudadanos cubanos y nicaragüenses que viajen a Estados Unidos y transiten por el territorio hondureño deberán tramitar en el país su solicitud de asilo o refugio para entrar a suelo estadounidense.

2-Niños acompañados viajarán en el mismo vuelo. Estados Unidos propuso a su similar de Honduras los vuelos mixtos y compartidos que incluyan a hombres, mujeres, familias y niños no acompañados que llegaron a EEUU, ubicados en diferentes espacios del avión.

3-Eliminación del salvoconducto para agilizar la deportación de hondureños desde los Estados Unidos, Honduras aceptó eliminar el salvoconducto y sustituirlo por un manifiesto que se entregará con 48 horas de anticipación.

Tres acuerdos. Fuentes en Washington informaron ayer a LA PRENSA, que el Gobierno hondureño se apresta a suscribir en las próximas horas tres acuerdos en materia de cooperación migratoria con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).

El primero es el Acuerdo de Cooperación en Materia de Asilo (ACA), el segundo es un acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) similar al suscrito con el Gobierno de Guatemala y el tercero relacionado con el intercambio de información biométrica por parte de Honduras.

Para ese propósito una misión ministerial del Gobierno hondureño encabezada por el canciller Lisandro Rosales ya se encuentra en Washington. Esto último fue confirmado ayer por el jefe interino del DHS, Kevin K. McAleenan en su cuenta de Twitter. “Estados Unidos continúa teniendo discusiones productivas con Honduras sobre una variedad de temas de seguridad, incluida la migración. Una delegación hondureña viajará a DC para reunirse con @DHSgov esta semana para conversaciones en curso para abordar los desafíos comunes en la región del Triángulo del Norte”, escribió McAneelan sin ofrecer mayores detalles. También lo confirmó la embajadora María Dolores Agüero.

El día de mañana, el Canciller @lisandrorosales liderará la delegación que sostendrá un encuentro con autoridades del Depto de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, para continuar ampliando las discusiones en materia de generación de oportunidades, seguridad y migración. https://t.co/jOC2i7272L — Maria Dolores Agüero (@Mdaguero17) 11 de septiembre de 2019