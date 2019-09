La adicción de Adamari López que no le permite bajar de peso

Miami, EEUU.

A través de una cápsula para Un Nuevo Día, Adamari López admitió que tiene una fuerte adicción que en su vida.

La presentadora puertorriqueña se sinceró sobre su dependencia a los azúcares, sobre todo a los refrescos de cola.

“Iba con el deseo de dejar de consumir refrescos porque entendía que tenía una adicción muy grande y que no podía dejarla”, reveló.

Durante el show la también actriz compartió el tratamiento que buscó para ayudarse a dejar las bebidas carbonatadas, consciente del daño que hacen a su salud.

“Cuando uno utiliza la palabra adicción, la gente diría, ¿y a qué es adicta esta niña? Porque generalmente se conoce como una adicción drogas o medicamentos controlados, pero no a la comida. La comida es una adicción, el tomar refrescos o azúcar es algo que cada vez te da más deseos de consumir más y más (…) eso es una adicción en el cuerpo”, explicó.

López comentó que ha tomado medidas para dejar está adicción no por su apariencia física sino pensando en su hija, Alaïa.

“Yo no lo hice como un método para adelgazar, yo necesito estar saludable, por mí, por mi hija, porque es algo que yo sé que me está haciendo daño. Es por el bien de mi salud, si con eso viene una ganancia de que bajo de peso, buenísimo, yo por eso lo hice, sé que los refrescos no son nada saludable”, dijo.

Adamari López ha luchado contra el sobrepeso desde hace unos cinco años, pero es hasta ahora que revela cual es uno de los desencadenantes de este problema.