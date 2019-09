Pacto migratorio con EEUU: Honduras cede a presión y será tercer país seguro

“El país no tiene capacidad: Graco Pérez TEGUCIGALPA. Honduras no está en la capacidad de convertirse en un tercer país seguro y deberá pedir apoyo internacional para poder afrontar esta imposición de Estados Unidos, advirtió Graco Pérez, experto en diplomacia y relaciones internacionales. Además, lamentó que el Gobierno no haya actuado con transparencia al informar a la ciudadanía sobre los verdaderos alcances del encuentro con el secretario interino de seguridad de EUA, Kevin K. McAleenan, y de los compromisos adquiridos por el país. “Para cumplir con esta imposición de Estados Unidos, Honduras tendrá que recurrir a instancias internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Mundial de Migraciones, Médicos sin Fronteras, Plan Internacional y todas aquellas organizaciones que puedan ayudar a hacerle frente a esa responsabilidad de crear las condiciones mínimas a estas personas que van ser retenidas en el país”, apuntó. Dijo que con esta decisión, el Gobierno de Honduras refleja una doble moral y no está en capacidad de reclamar a Guatemala y México un mejor trato para sus compatriotas que huyen del país, cuando está haciendo lo mismo con ciudadanos de otras nacionalidades. “Se pierde la capacidad de reclamar el derecho de nuestros connacionales cuando no respeta los derechos de otros”.