Pedro Troglio: "Pensé que el fútbol era fácil por todo lo que había ganado"

San Pedro Sula, Honduras.

El Olimpia sorprendió a todos cuando el pasado 14 de junio anunció la contratación del técnico argentino Pedro Troglio.

Sin duda, su amplio recorrido lo convierte en uno de los personajes más emblemáticos de su país. Campeón con River Plate en 1986, subcampeón mundial con Argentina en Italia 1990, jugó por ocho años en la élite italiana y ahora dirige al club más ganador de Honduras, al cuadro olimpista que tiene 30 títulos de Liga Nacional.

Diario LA PRENSA platicó con el timonel de los leones y nos recordó algunas de sus mejores vivencias como jugador y ahora como entrenador. Algo que para él no ha sido nada fácil.

¿Qué tal estos primeros meses en Honduras?

La verdad que muy cómodo, contento, bien tratado, la estoy pasando bien, manejando un equipo que te demanda mucha presión, preocupación y ocupación, pero la paso bien.

¿Qué es lo que hasta ahora le ha gustado más del país?

Bueno, cada país tiene sus costumbres, en cuanto a la alimentación es diferente a lo que estoy acostumbrado, pero disfrutándolo también, la comida es muy rica, y después en el día a día no varía mucho en lo que hacía en mi país, lógicamente cambian algunas cosas, pero no me quejo.

¿Cómo ha visto al Olimpia en estos primeros meses?

El equipo poco a poco se va armando, nos ha llevado tiempo algunos jugadores que se están poniendo a tono, es decir, si bien estamos cosechando buenos resultados todavía no estamos al cien por ciento de lo que puede dar el plantel, estamos conformes en la Liga, somos líderes; Copa Premier en semis y en Liga Concacaf en cuartos.

¿En qué tiene que mejorar el Olimpia para ser campeón?

Nunca un equipo de fútbol va a jugar espectacular todos los partidos, depende muchas veces de la suerte, del estado de ánimo de los jugadores, pues lamentablemente hay que saber manejar todo eso para que al final los planetas estén de nuestro lado y ganar el campeonato, aunque en el fútbol no siempre se gana.

¿Qué tanto pesa para usted este campeonato?

El club te habla de un proyecto con el tiempo, pero sabemos que el equipo está necesitado de títulos, pues lleva tres años ya sin conseguirlo, por más que te den un proyecto la gente quiere el título y eso uno lo tiene claro, la presión es normal, cuando tomo un desafío sé a lo que me atengo.

¿Qué le ha parecido el fútbol de Honduras?

Muy bien, hay que mejorar las canchas, no son muy buenas, el sintético es un arma negativa, pero hay que adaptarse, el horario también, no es apto jugar en la tarde, la humedad aquí es pesada, para cuidar la integridad del jugador.

¿Cuál es el equipo a vencer en este torneo o tienen la plantilla?

Para mí el equipo a vencer es Marathón, tiene una gran plantilla línea por línea están completos, es un equipo difícil, nosotros también, pero ellos solo tienen la Liga nosotros estamos en tres competencias.

¿Su infancia cómo fue, qué recuerda de su niñez en Argentina?

Bueno, yo crecí en Luján, está a 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, tiene una basílica enorme donde los fieles van cambiando una vez por año, tuve una buena niñez, lo disfrutaba mucho, el clima es agradable, ahora vivo en La Plata, ya es un lugar más céntrico.

De su paso por River Plate, ¿qué recuerda?

Tuve la dicha de jugar al lado de grandes futbolistas, fenómenos del fútbol, mi etapa en River fue de las mejores, debuté a los 17 años, campeón de la Liga, luego ganamos la Intercontinental en 1986, fue algo maravilloso, a los 20 ya había ganado casi todo y a los 22 me fui para Italia, pensé que el fútbol era fácil por todo lo que había ganado.

¿Su paso por la selección cómo lo recuerda?

Debuté a los 20 años, Bilardo me convocó a la selección, fui parte del subcampeonato en 1990, jugaba de mediocampista, era rápido, tenía marca, buen manejo de pelota, no era mal jugador.

¿Es verdad que no jugó el primer partido del Mundial de 1990 por jugar nintendo?

Sí, fue algo gracioso, estaba en la habitación con Claudio Caniggia, y luego de un día de entreno llegaba la noche y no tenía sueño, jugaba Mario Bros, en eso entró Bilardo y nos halló jugando a la 1:00 am, al siguiente día hicimos fútbol y no nos puso.

¿Su retiro como jugador fue difícil?

Yo abandoné el fútbol cuando tenía 38 años y me llamaron de la tercera categoría, yo les había dicho que quería jugar con amigos, no con un equipo de verdad, me convencieron y jugué un año más y ascendimos a la B, viví algo distinto ahí, fue una gran emoción.

¿Cómo ha sido la etapa de entrenador?

Bueno, me gustaba más jugar fútbol que entrenar, el entrenador no para, no tiene tiempos libres, pero es lo más cercano de seguir en el fútbol, soy el culpable si algo sale mal y el número uno si todo sale bien.

¿Es un técnico de cábalas?

En mi vida siempre he tenido cábalas, cuando era jugador tomaba césped y lo besada, pero no siempre se gana con eso.

¿Cómo es un día normal para Pedro Troglio?

Cuando estoy en mi casa salgo, me gusta mucho pasear, hacer un asado, salir en lancha, pasar tiempo en familia y entre amigos.

El estratega argentino Pedro Troglio se mostró entusiasta durante la entrevista y nos relató muchas anécdotas de su pasado.

¿Qué tipo de música escucha?

De todo, cumbia argentina, romántica, rock nacional, no tengo alguna preferida.

¿Qué no le puede faltar a Troglio?

No me tendría que faltar el asado y aquí me está faltando, porque la carne de aquí es cara, pero lo que no me puede faltar es mi familia.

¿Su mayor referencia en el fútbol?

Como jugador fue Diego Armando Maradona, jugué al lado de él, es una persona que quiero mucho.

¿Anécdota con Maradona?

Un día se me pone un Mercedes-Benz al lado y era Diego que me estaba invitando al bautizo de su hijo.

¿Le gustaría dirigir una selección?

Claro, pero eso no es una prioridad por ahora, tal vez más adelante.

Su anécdota que estuvo muerto por 16 segundos.

Eso fue en el año 1985, me agarró una peritonitis estuve muy grave, me operaron tres veces, en la tercera operación me tuvieron que revivir con el aparato de descarga eléctrica, estuve muerto por 16 segundos.

¿Cuántas veces lo expulsaron como jugador?

No se unas tres o cuatro veces, no era un jugador problemático, como técnico no se ya no me acuerdo

¿Las obligaciones con Olimpia este torneo?

Nosotros esperamos salir campeón, pero tengo como sueño ser campeón, quiero dejar una marca importante en el club.

EN CORTO

¿River Plate o Boca Juniors?

River Plate

¿Lionel Messi o Cristiano?

Messi

¿Bilardo o Menotti?

Bilardo

¿Mourinho o Pep Guardiola?

Guardiola

¿Películas o libros?

Películas

¿Cerveza o vino?

Vino

¿River Plate del 86 o 2018?

River de 1986, el único campeón del mundo

¿Ascenso con Gimnasia y Esgrima La Plata o campeonato con Cerro Porteño?

Me quedo con el ascenso

¿Olimpia?

Mi nueva casa y mi sueño

