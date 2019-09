López Obrador llama a recapacitar a delincuentes en el estado de Tamaulipas

México.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este sábado a grupos del crimen organizado en el norte del país a recapacitar, pensar en su familia y portarse bien antes de cometer sus delitos.



El llamado de López Obrador se dio luego de que un grupo delincuencial amenazó a distribuidores de gasolina en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para que no le vendiera combustible al Ejército y a la Policía.



"Es un desafío de este grupo de delincuentes (...) pero están mal, así no es la cosa, yo los llamo a que recapaciten, que piensen en ellos, pero sobre todo que piensen en sus familias, en sus madres ¿saben cuánto sufren?", dijo el presidente durante una gira de dos días por hospitales rurales en Tamaulipas.



Dijo que las madres "son las más preocupadas por sus hijos" y a donde quiera que va las mamás le piden ayuda porque buscan a sus hijos desaparecidos o porque sus hijos están en la cárcel.



Destacó que su gobierno busca que haya trabajo para jóvenes y la reinserción "que se incorporen al trabajo y actúen dentro de la legalidad y de esta manera no hacen sufrir a sus familias".



Por eso López Obrador los convocó a todos "a portarnos bien, además no hacerle daño a la sociedad".



En su gira por Tamaulipas, el mandatario mexicano dijo que "sí es notorio que ha bajado la incidencia delictiva en Tamaulipas, pero todavía falta", como lo señaló previamente el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.



"Tenemos ahora problemas en Nuevo Laredo, nada más", apuntó López Obrador, quien recordó que todos los días se reúne con los titulares de las Secretarías de Marina, Defensa y de Seguridad y Protección Ciudadana para revisar los teas de violencia e inseguridad.



En otro tema, López Obrador aprovechó para enviarle un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que "se anime y compre" el avión presidencial que se expone en California para su venta.