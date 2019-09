Carlos Campos llena de color la pasarela en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos

El hondureño Carlos Campos llenó de color su pasarela este viernes en la Semana de la Moda de Nueva York, con una colección inspirada en los brillantes colores de los grafiti del Nueva York de los años 80 y 90 y la compañía de intérpretes del reguetón como De La Ghetto y Brytiago entre el público.



Rosa fucsia, azul intenso y el verde turquesa tomaron vida junto con el caqui, el negro y el blanco en conjuntos de chaqueta y pantalón, cazadora tipo aviador, camisas de manga corta o abrigos ligeros para la temporada primavera/verano de esta propuesta, adornados con la "C" de su nombre, que estuvo impresa en algunos conjuntos.



"Es una colección de principios de los años 90 que es un poco 'retro' y tiene influencia de colores del grafiti de finales de los años 80 y comienzos de los 90, de lo que recuerdo de ese tiempo", dijo a Efe el modisto.



Campos se ha mantenido fiel a lo que ha caracterizado su firma, que lanzó en 2007 con la que se ha hecho de un nombre, con piezas bien construidas y terminaciones de sastre, oficio que aprendió de su padre en Honduras.



"Estamos en una época donde todo es como 'streetwear' (moda de calle) y prefiero aferrarme más a lo que siempre he hecho tipo sastre", destaca.



Su propuesta se caracterizó porque las camisas tenían una manga y hombro o bolsillos de otro color, lo que también se repitió en los ojales del bolsillo de pantalones.



Algunos pantalones, cuyo largo arropaba parte del zapato, tenían delgadas líneas rosas a lo largo de la pieza, en la cintura o al lado.



En contraste, hubo conjuntos de pantalón y chaqueta, que propone llevar más abajo de la cadera, en turquesa y el rosa intenso, para aquellos más atrevidos.



Al mirar hacia los once años de trabajo bajo su propia firma, Campos destaca la consistencia que ha mantenido en sus proyectos, que le han dado a conocer.

Campos junto al reguetonero puertorriqueño, De la Ghetto. Foto: Efe





"Sigo muy fiel a mi propuesta y creo que así es como marcas un estilo, cuando te mantienes por mucho tiempo, y a pesar de que pueden haber tendencia que puedan ser bastante fuertes y tentadoras, no he caído en eso. Me he mantenido y eso habla de mi trabajo", afirmó.



Los modelos de Campos recorrieron la pasarela al ritmo de música urbana bajo la mirada de De La Ghetto y Brytiago, que vestían de Carlos Campos y que han asistido a varios desfiles esta semana.



Ambos señalaron a Efe que su pasión por la moda se transporta a su infancia.



"A mi siempre me ha gustado la moda. Primero me enamoré de la música y siempre veía a artistas como Frankie Ruiz o Héctor Lavoe (ambos salseros, ya fallecidos) que siempre estaban a la moda desde zapatos, gafas, correas, prendas, chaquetas..", indicó De La Ghetto a Efe tras bastidores al concluir la presentación.



"La música tiene que ver con la moda, como la moda con la música", asegura el artista que ha usado creaciones de Campos en sus presentaciones y en premiaciones y que para esta ocasión lucía camisa y pantalón negro y un abrigo color hueso hasta el tobillo con una franja negra a media espalda.



El desfile de Campos cerró con el tema "Selfie" incluido en el próximo disco de De La Ghetto que sale al mercado a fin de año.



Brytiago confiesa por su parte que a él le gustó la moda primero que la música. "Estamos en una era en que los hombres también tienen que acoplarse a la moda. Se nos pegó de las mujeres el vestirnos, el ponernos bonitos siempre", señala.



Recuerda que el gusto por la moda llegó hace tiempo al género urbano.



En su paso por Nueva York, el artista debutó como modelo en el desfile del modisto Andy Hilfiger y aseguró a Efe que aunque no sintió temor de la pasarela, sí estuvo "muy ansioso".



"Fue un bendición más en mi carrera, estoy más que agradecido. No me puse nervioso pero sí ansioso, quería salir y que la gente viera lo que me habían hecho según mis gustos, quería ver la reacción", indicó al asegurar que regresaría a la pasarela "cuantas veces sea necesario".