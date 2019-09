Verónica Castro responde a rumores de boda gay con Yolanda Andrade

México.

Verónica Castro salió a aclarar si se casó o no con Yolanda Andrade en Europa.

La actriz fue tajante al reconocer que no llegó al altar con la conductora, después de que ésta última dejara entrever en entrevista con Javier Poza que había sido "La Vero" la famosa con la que había unido su vida en Amsterdam en una ceremonia espiritual.

"Ya le pedí de favor que se esté tranquila, que por favor me deje en paz porque yo estoy cansada, estoy enferma y soy mayor. Mi mamá tiene problemas. Con la pena, pero yo no me casé", dijo la actriz en una entrevista para el programa de Grupo Fórmula.

Incluso la también cantante reveló que ella sí sabe con quien unió su vida Yolanda aquella vez que se fue al Viejo Continente, pero por respeto no piensa revelarlo.

"Me dio mucho gusto cuando me avisó que se iba a Europa a casarse. Me dijo con quién y yo no voy a decir con quién. No es mi papel ni mi lugar y yo soy una señora y quiero estar en paz. Es lo único que pido", agregó.

A Castro le pareció una falta de respeto que Andrade no desmintiera la información frente a las cámaras y pues ahora su amistad se acabó.

"Quise mucho a Yolanda, ya no la quiero y ya le dije que ya no porque se pasó de graciosa y de simpática. Ya se pasó a ser agresiva".

"Lo único que quise para ella siempre fue ayudarla y ella sabe perfectamente que todo lo que pude hacer y estaba en mi mano, lo hice. Y también Montse (Oliver) lo sabe. Pero ya las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso y no es el momento.

"Yo no me casé, no soy su mujer, no soy su esposa. La quise mucho, la ayudé mucho, pero eso es todo", finalizó Castro.

Inicio del rumor sobre un romance entre La Vero y Yolanda

El rumor fue propiciado por Andrade, cuando en una platica con su colega y expareja Monserrat Oliver, la presentadora revelara que se había casado en un acto "simbólico" en Ámsterdam, Holanda, con una persona "pública" y "muy famosa".

"Sí, me casé en Ámsterdam con una mujer maravillosa. Estábamos muy enamoradas. Fue un momento que viví, con una persona, y nos casamos simbólicamente. Pero no puedo decir quién es esa persona.", señaló en el video publicado por Oliver en julio.

Al ser cuestionada sobre la presunta boda con Castro, Yolanda evadió el tema y solo recalcó que no revelará el nombre de su amada. "Yo no puedo entrar en detalles, porque no es derecho. Yo sí les dije muy querida, muy famosa. No se confundan tampoco con cualquier cosa que se agarren en la calle", dijo.

Esta no es la primera vez que Verónica Castro y Yolanda Andrade. El rumor del idilio data desde 2003 cuando Castro fue captada colocando una crema a Yolanda mientras está estaba tumbada en una silla tomando el sol. Al parecer las fotografías fueron tomadas mientras las famosas eran parte del reality Big Brother VIP 2.