Elevada demanda de pasaportes obliga a emitir citas para noviembre

San Pedro Sula.

Las citas para pasaportes están saliendo para mediados de noviembre, debido a que muchos hondureños planean viajar durante los últimos meses del año.

La oficina de pasaportes noroccidental del Instituto Nacional de Migración (INM) es uno de los servicios con mayor demanda, debido a que en ella convergen usuarios de San Pedro Sula y municipios aledaños.

Lourdes Arriaga, jefa regional noroccidental del INM en San Pedro Sula, informó que a partir de este mes aumenta la emisión de pasaportes, ya que muchos aprovechan el Feriado Morazánico para viajar con sus seres queridos. “La gente ya se está preparando para viajar y hemos conseguido que la ciudadanía se vaya educando para tener los documentos a tiempo”.

Detalló que están emitiendo de 400 a 450 pasaportes diarios.

5,000 pasaportes mensuales es el promedio de emisión en la oficina regional de San Pedro Sula. Hasta inicios de junio, el Instituto Nacional de Migración ya había extendido más de 40,000 libretas.

Demanda. En cuanto a los pasaportes con cita de emergencia, no hay un límite al día; sin embargo, el usuario debe justificar el por qué quiere adelantar su viaje y pagar $20 adicionales.Es obligatorio que presenten papeles que respalden su excusa.

Arriaga indicó que las citas para pasaportes ya están saliendo para la semana del 18 de noviembre.De acuerdo con la demanda diaria, los bancos han vendido más de 21,200 citas entre septiembre, octubre y mediados de noviembre.

En 2018, la oficina sampedrana emitió más de 90,000 pasaportes, lo que significó un incremento del 30% en comparación con 2017.

“Debido a que muchos adelantan sus citas, la cita queda libre para otra persona y vamos llenando el cupo. Hace poco abrimos cupo en los primeros días de septiembre, pero ya se agotaron”, explicó Arriaga.

“Hay usuarios que no traen los documentos de respaldo para darles el pasaporte”: Lourdes Arriaga, jefe regional del INM en SPS

Uno de los problemas frecuentes es que los usuarios llevan copia de cédula y el Instituto solo acepta la original y partidas de nacimiento originales. Los mayores de edad solo deben presentar la tarjeta de identidad y la cita del banco; en caso de renovación llevar el pasaporte vencido. Los menores de edad deben ir acompañados de ambos padres; de faltar uno de ellos deben llevar el permiso extendido por un notario.

“Cuando la persona pierde su cédula debe reprogramar la cita, pues nosotros solo trabajamos con la cédula original” .Este trámite tiene un costo de $5. La cita puede ser reprogramada varias veces en el límite de un año. El costo del pasaporte por cinco años es de $35 y por 10 años de $50.

Los bancos en donde los usuarios pueden comprar la cita son Banco Atlántida, BAC, Banco de Occidente y Banco Ficohsa.

“Vine a averiguar cuáles son los documentos que tengo que traer cuando me toque la cita, ya que no quiero venir y que me regresen”, contó Félix Aguilar, residente de Choloma.

Aguilar tiene cita con su esposa y su hijo para el próximo mes, ya que planean viajar en diciembre.