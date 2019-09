“Dejaré el camino preparado para el siguiente obispo”: Ángel Garachana

San Pedro Sula.

Ángel Garachana Pérez, obispo de la Diócesis de San Pedro Sula, cumplió ayer 75 años y los celebró con una misa acompañado por la feligresía católica que hizo memorias del don de servicio de este español con corazón catracho.

A la misa asistió el cardenal Óscar Andrés Rodríguez y los párrocos de las 36 parroquias de San Pedro Sula.

Desde el 3 de febrero de 1995 (hace 25 años), a través del obispado, se ha involucrado de lleno en el servicio a la comunidad impulsando la formación de sacerdotes diocesanos hondureños, la integración y colaboración de los laicos en todas las comunidades católicas y el desarrollo y crecimiento de la pastoral social en pro de las comunidades más desamparadas.

Con 75 años cumplidos, Garachana llegó a la edad límite de servicio establecida por la normativa de la Iglesia católica, por lo que el obispo envió su renuncia al Papa, tal como está estipulado, y espera una respuesta de la máxima autoridad del Vaticano.

El cardenal Óscar Rodríguez lo elogió por el crecimiento que ha tenido la comunidad católica de San Pedro Sula.

“No creo que llegue hasta 2023, pero dejaré todo el camino preparado para el siguiente obispo.La normativa de la Iglesia dice que a los 75 años hay que presentar la renuncia al Papa, todos los obispos, también los que están en la Santa Sede. Yo ya le presenté la renuncia, entonces ya queda a la decisión del Papa. Se evalúa mediante informes el estado de salud del obispo, cómo está en su trabajo, qué aceptación tiene, entre otras cosas. Yo lo que en este momento puedo decir a los fieles es que de la nunciatura me informaron que de la Santa Sede no ha llegado nada (respuesta a la renuncia), así que me dijeron que siguiera con el obispado”, dijo Garachana.

Ángel Garachana Pérez nació el 3 de septiembre de 1944 en Barbadillo de Herreros, provincia de Burgos, España, y fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1972.

El obispo afirmó que posterior a la confirmación de su renuncia se quedará viviendo en Honduras.

“Me han tratado con tanto cariño que aquí me quedaré para siempre. Es un pueblo tan cariñoso, tan afectivo, todos los misioneros que vienen se van encantados de la calidez de los hondureños; por otra parte, la violencia es un dolor para todos. La gente me dice que no me vaya, acá me quedaré, aunque el Papa me aceptara la renuncia ahora, en un año, dos o tres, ciertamente necesito un tiempo de descanso, de renovación espiritual, pero definitivamente mi deseo es quedarme acá, mi ombligo está en el lugar donde nací, pero en la catedral está mi lugar de reposo cuando Dios me llame a su presencia”, agregó Garachana.

Monseñor Garachana en la foto de su cumpleaños 75.

Agradecimiento. Monseñor Garachana centró la homilía de ayer en la importancia de aprender a vivir dando sentido a la vida. “Todo un proceso en obediencia a Dios y la Iglesia me llevó a ser obispo misionero, obispo de San Pedro Sula. Esta es mi vida y doy gracias a Dios por ello y sé que ustedes también. Celebro que existo y vivo para ustedes, mi ministerio episcopal es para ustedes, es un regalo de Dios”, dijo Garachana.

El cardenal Rodríguez acompañó al obispo en la misa y al final dedicó también unas palabras de agradecimiento por su loable labor por Honduras. “Querido monseñor, le damos muchísimas gracias porque verdaderamente San Pedro Sula ha crecido. Yo lo ordené como obispo y celebro este logro. El poder compartir con quien es como mi hermano”, finalizó.

