Consulado de Honduras en Boston será inaugurado este miércoles

Lisandro Rosales, canciller hondureño, comentó durante una entrevista en Israel, que mañana 4 de septiembre se inaugurará un Consulado en Boston, la capital y ciudad más poblada de Massachusetts.

"Estamos en un proceso de acercamiento de la red consular con nuestros conciudadanos, por ello habilitaremos mañana un Consulado hondureño en Boston, el cual cuenta con todas las carecterísticas de instalación, capacidad de atención y personal necesario para ayudar a los hondureños que habitan en el noreste de Estados Unidos", detalló Rosales.

El funcionario agregó que hay casi 200,000 hondureños que viven en el noreste del país norteamericano, por lo que se ha identificado la necesidad de abrir un Consulado, así como otro en Tijuana y Juárez, que es justo la ruta del migrante.

Lisandro Rosales, canciller de Honduras.

"Esto viene a ser un plan de modernización de la red consular para una mejor ateción a los conciudadanos. El Consulado de Honduras en Boston estará a cargo de la licenciada Alejandra Zelaya, ya que es una persona que tiene varios años en Cancillería, con mucha experiencia, hace poco estaba asignada como vicecónsul en Miami y fue elevada a cónsul en Boston", explicó Lisandro Rosales.

-Hondureños en Estados Unidos-

Todos los días, miles de hondureños, que dejaron su país por la búsqueda de una fuente de empleo, se juegan la vida realizando trabajos de alto riesgo o sin las herramientas de seguridad pertinentes para llevar el pan a su casa. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2017 en ese país vivían 945,916 hondureños; sin embargo, esta cifra ha crecido en los últimos dos años por el aumento de los flujos migratorios.

Excluyendo a los niños, el 80% de hombres y mujeres trabaja en el sector de la construcción: remodelación de casas, como rooferos y finisheros. Además de laborar en edificios y viviendas también en carreteras. El 20% se dedica a otras actividades. Entre ellos hay motoristas, mecánicos, jardineros y profesionales industriales.

-Redadas-

El gobierno del presidente Donald Trump inició en julio pasado las redadas masivas en al menos diez ciudades del país para capturar a inmigrantes indocumentados y sus familiares, informaron medios estadounidenses.



Las operaciones las llevó a cabo el personal de la agencia de Inmigración y Aduanas, conocida por su sigla en inglés ICE, indicó el diario The New York Times, que atribuyó su información a funcionarios del gobierno no identificados.

Los funcionarios consultados señalaron que ICE buscaría primero unos 2,000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración.

Entre las ciudades mencionadas fueron: Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland), Nueva York (Nueva York), Houston (Texas), Los Ángeles (California) y Miami (Florida). A mediados de junio, Trump dijo por Twitter que el ICE iniciaría un proceso para deportar a "millones" de indocumentados.





