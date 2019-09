Sectores de San Pedro Sula y El Progreso que no tendrán energía eléctrica este martes

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) divulgó los sectores que serán afectados con los cortes de energía este martes 2 de septiembre.

Departamentos como Cortés, Yoro y Santa Bárbara serán los perjudicados, específicamente en municipios como San Pedro Sula, El Progreso y Atima respectivamente.

La duración de los cortes será de al menos ocho horas en todos los lugares antes mencionados.

A continuación la lista de sectores afectados:

El Progreso, Yoro (8:00 am a 4:00 pm)

Aldea Los Catrachos

Aldea Batán

Aldea Cebú

Aldea Estero de Indios

Aldea La Compuerta

Aldea Pajuiles

Aldea Urraco Pueblo

Campo Cobahsa

Aldea Mocúla

Aldea Birichichi

Aldea Esfuerzos de Jesús

Campo Paloma

Aldea Pavón 1 y 2

Aldea Veracruz

Aldea La Fragua

Aldea Mezapa



Santa Nicolás, Atima (De 8:00 am - 4:00 pm)

San Nicolás:

Guayabitos

Santa Cruz

La Cuchilla

San Manuel del Triunfo

El Descansadero

El Paso de los Alapas

Cruz Grande

El Resumidero

Choloma

El Porvenir

Linderos

Aldea los Bu

Junta de Quebrada

Los Pinos

El Naranjo

Zapotillo

Río Frío

Agua Buena

La Haciendita

Quebrada Honda

Resumideros

Las Flores



Atima:

Lempa

San Pedrito

San Rafael

Berlin

Buena Vista

Talanga

Nueva Victoria

Río Frío

Pacayal

Ceibita

Hierba Buena

Lagunitas

Alto Grande

El Campesinado

El Yeso

El Portillito

Los Llanitos

Camalotes

El Campo



Lempira:

San Bartolo



El Naranjito:

Pompoa



Hidrogeneradora Pencaligue



San Pedro Sula (De 8:00 am a 4:00 pm)

Colonia San Luis

Colonia La Paz

Colonia Pastor Zelaya

Barrio Cabañitas

Colonia Montefresco

Colonia Valle de Sula

Barrio San Francisco

Colonia La Unión

Colonia Islas del Progreso

Colonia Flor del Valle

Barrio Cabañas Sur

Colonia Rápalo

Aguas de San Pedro

Clínica Ochoa

Expreco

Plásticos Vanguardia

Centro Penal Sampedrano