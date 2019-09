Audiencias para elegir miembros de entes electorales arrancan este lunes

Tegucigalpa, Honduras.

Este día inician las audiencias a los postulantes a ocupar cargos en el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP).

Las ponencias comenzarán con los 10 aspirantes al RNP hoy de 8:00 am a 3:00 pm.

Seguidamente, seguirá el turno de cinco de los 10 candidatos al TJE de 3:00 pm a 5:30 pm.

Las audiencias continuarán el martes a las 8:00 am hasta las 11:00 am con los últimos cinco postulantes del TJE. Las audiencias para los 25 candidatos del CNE comenzarán a las 11:00 am y terminarán a las 5:30 pm del mismo martes.

PRECALIFICADOS Audiencia: 30 minutos c/u RNP: 1- Fernando Lezama Ortiz 2- Frank Moncada Bueso 3-Gonzalo Fuentes Mejía 4- Karen Zelaya Ordóñez 5- Óscar Rivera Inestroza 6- Ramón Chacón Ferrufino 7- Roberto Brevé Reyes 8- Roberto Montenegro 9- Rolando Raudales Godoy 10- Rolando Kattán CNE: 1- Álvaro Bardales Gómez 2-Ana Paola Hall García 3- Carlos Rubén Ortiz 4- Darío Hernández Bonilla 5- Dennis Cáceres 6- Emilio Hernández H. 7- Félix Medina Agurcia 8- Flavio Nájera Zelaya 9- Gaudy Bustillo Martínez 10- Gladys Cruz Sandres 11- Jorge Aguilar Pineda 12- José García Figueroa 13- Julio César Villalta 14- Karlo Martínez Zablah 15-Kelvin Aguirre Córdova 16- Maribel Espinoza T. 17- Mario Calderón M. 18- Maximino Lobo Munguía 19- Omar García Calderón 20- Polivio Castillo Escoto 21- Rixi Moncada 22- Vilma Zúniga D’ Vicente 23- Wagner Vallecillo P. 24- Wilfredo Oseguera M. 25- Yolanda Banegas A. TJE: 1- Conan Argueta Burdett 2- Eduardo Enrique Reyna 3- Francisco Dávila Nolasco 4- Hermes Ramírez Ávila 5- Karen Guandique Estrada 6- Lino Tomás Mendoza 7- Mario Flores Urrutia 8-Mario Aguilar González 9- Miriam Barahona R. 10- Rafael Canales Girbal 11- Karen Zelaya Ordóñez 12- Francisco Pavón Núñez 13- Alfredo Laínez Álvarez

También están listas las cámaras del canal del Congreso Nacional, que durante tres días continuos transmitirán en vivo el desarrollo de las audiencias públicas.

Claves camino a las audiencias 1. REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN En enero anterior, el Legislativo aprobó varias reformas a la Constitución para eliminar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y crear el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). La ley del RNP también sufrió varias reformas. 2. INSURRECCIÓN LEGISLATIVA Después de las reformas, la bancada de Libre se declaró en insurrección legislativa para exigir el nombramiento de los nuevos miembros de los entes electorales, en los cuales, según los acuerdos políticos, tienen derecho a tener un representante. 3. APRUEBAN LEY TRANSITORIA Para terminar con la insurrección de tres meses de Libre, el presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, accedió a que se aprobara una ley transitoria, para elegir a las autoridades electorales, y después continuar con las leyes que regirán a estos tres organismos. Para terminar con la insurrección de tres meses de Libre, el presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, accedió a que se aprobara una ley transitoria, para elegir a las autoridades electorales, y después continuar con las leyes que regirán a estos tres organismos.

El diputado-presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, expresó en su cuenta de Twitter: “pondremos en práctica una nueva forma de participación ciudadana en las audiencias públicas, para elegir nuevas autoridades electorales”.

Y añadió que “la pregunta ciudadana es la consulta que todos podrán hacerles (a los candidatos) enviándola a la dirección congresonacional.hn/index.php/preguntas/.

Importante De los 45 seleccionados por la comisión de diputados, saldrán tres nóminas, pero aún no se sabe de cuántos candidatos será cada una ellas.

Para que las preguntas sean consideradas por los miembros de la comisión multipartidaria que se nombró para conducir el proceso, los ciudadanos tienen que consignar su nombre completo, número de identidad y correo electrónico. Lo que se pretende con la exigencia de esos requisitos, es que quede establecida plenamente la autenticidad de las personas que envíen su interrogante. Entre los 45 aspirantes hay miembros de varios partidos políticos, pero por efectos del reglamento de la elección, se autopropusieron para competir en igualdad de condiciones, al menos teóricamente. No obstante, Mauricio Oliva, expresó hace unos días que una vez que la comisión multipartidaria envíe las nóminas de los candidatos finales al pleno del Congreso Nacional, para la elección de las nuevas autoridades electorales, estos deben tener padrino político para obtener al menos 86 votos que se requieren para su nombramiento.

3 consejeros propietarios y dos suplentes conformarán el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)

La comisión multipartidaria no ha cuantificado cuántos candidatos integrarán las nóminas para cada uno de los órganos electorales, pero trascendió que son cinco por cada ente, de manera que se escojan a los tres titulares y los dos suplentes.

2 tercios de los 128 diputados se requieren, como mínimo, para elegir a los nuevos miembros de esos entes.

Por ahora, los que más posibilidades tienen de ser ratificados en sus cargos son los integrantes del Registro de las Personas, Rolando Kattán, Óscar Rivera, Roberto Brevé Reyes y sus suplentes Roberto Montenegro, y Rolando Godoy, ya que estos tienen un plan de reestructuración en marcha que difícilmente será ignorado por los evaluadores. Estos funcionarios fueron nombrados en el RNP después de un acuerdo entre el Partido Nacional, Partido Liberal (PL) y Libre.