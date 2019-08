Ya suenan nombres de precandidatos de cara al proceso eleccionario de 2021

TEGUCIGALPA.

Cuando todavía falta más de un año para la convocatoria a elecciones primarias y más de 27 meses para la celebración de los comicios generales, una amplia gama de aspirantes presidenciales de los principales partidos políticos han comenzado a hacer proselitismo de forma abierta y otros sutilmente de cara al proceso eleccionario de 2021.

Formalmente las elecciones primarias deben convocarse en septiembre de 2020 y celebrarse el segundo domingo de marzo de 2021. A partir de la convocatoria los candidatos de las diversas fuerzas políticas quedan facultados para realizar abierta propaganda y campaña política a fin de ganar la simpatía de los electores.

Pese a que todavía falta mucho tiempo para eso, en los partidos hay un reacomodamiento de fuerzas y han comenzado a surgir nuevos y viejos liderazgos que aspiran a sustituir al actual gobernante Juan Orlando Hernández en la silla presidencial.

Las claves 1-El CNE y TJE fueron creados vía reforma constitucional y estarán conformados por el Partido Liberal, Libre y Partido Nacional.



2-Corresponde únicamente al Consejo Nacional Electoral convocar, organizar y dirigir las consultas ciudadanas.



3-El financiamiento público otorgado por el Estado a los partidos políticos será fiscalizado por el CNE.

Fiebre política. Analistas y expertos en temas electorales consultados por LA PRENSA consideran que es muy prematuro para que los candidatos comiencen a hacer abierta campaña política, sin embargo, la actual Ley Electoral no les prohíbe hacer trabajo político para estructurar sus cuadros con miras a las elecciones primarias.

En el Partido Nacional, por ejemplo, se vislumbra una fuerte disputa por la candidatura entre el designado presidencial Ricardo Álvarez, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, y el alcalde de Tegucigalpa, Nasry “Tito Asfura”, quien en los últimos días ha mostrado una mayor exposición mediática después de mantener una imagen muy discreta ante los medios. Su última aparición pública en un evento político en Comayagua del Movimiento Unidad y Esperanza del Partido Nacional se tomó como el prelanzamiento de su candidatura presidencial

Nuevos actores.El próximo proceso eleccionario estará rectorado por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral.

Álvarez y Oliva, por su lado, han comenzado a participar de forma más recurrente en reuniones políticas en el país para organizar sus cuadros. La semana pasada Oliva hizo un preámbulo de su lanzamiento político al encabezar un conversatorio por la unidad de su partido que fue interpretado como la oficialización de su aspiración presidencial.

Fuentes políticas consultadas indicaron que posiblemente surjan otros aspirantes, pero será entre estos tres que se definirá la candidatura presidencial del partido de Gobierno, que luego de tres periodos en el poder da signos de un natural desgaste frente al electorado hondureño.

Los nacionalistas a pesar de contar con una mejor estructura organizativa y con el mayor número de militantes, tiene un trabajo cuesta arriba por las denuncias de corrupción y vínculos con el narcotráfico que salpican a sus dos últimos presidentes.

LEA: Congreso publica lista de 45 aspirantes a cargos al CNE, TJE y RNP

En el Partido Liberal todavía el panorama no es muy claro en vista de que hay tres fuerzas que se disputan el control del partido: Luis Zelaya, Carlos Flores Facussé y Yani Rosenthal, que a pesar de estar en el exilio por situaciones legales, sigue ejerciendo influencia en algunos diputados.

En este partido son conocidas las aspiraciones del mismo Luis Zelaya Medrano, Óscar Melara y el diputado por Cortés, Ángel Darío Banegas.

Extraoficialmente ha trascendido reuniones secretas de un sector del partido Liberal liderado por Carlos Flores y Luis Zelaya con el excandidato presidencial Salvador Nasralla, a quien se le ha ofrecido la candidatura de este partido que en las pasadas elecciones sufrió su mayor revés electoral.

Según fuentes partidarias, Nasralla pone como una de sus condiciones no participar en una elección interna. Entre tanto, Libertad y Refundación (Libre), que busca por segunda vez alcanzar el poder bajo el cacicazgo de Manuel Zelaya, ha mostrado mayor apertura con algunas caras nuevas como el diputado Jorge Cálix y el dirigente de sociedad civil Wilfredo Méndez. No obstante, es claro que al final el candidato será aquel que reciba la bendición de Mel y su esposa Xiomara, quien no se descarta que vuelva a lanzarse. Para los analistas, el acuerdo que definió el proceso de elección de los representantes de los órganos electorales será el termómetro que medirá la actividad política de los próximos meses.

Aspirantes: