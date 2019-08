Jorge Reynoso habría abusado de una niña de su familia

Estados Unidos.

La presunta victima del actor Jorge Reynoso, detenido el martes 27 de agosto en Edinburg, Texas, es su familiar, esto de acuerdo con la acusación presentada en su contra.

Según el portal Infobae, el histrión habría realizado tocamientos en las partes íntimas de una niña en 2006; en aquel entonces ella tenía 10 años.

El citado medio aseguró que la presunta víctima reveló que Reynoso es su padrastro y que los hechos ocurrieron dentro de su hogar.

“Informó que la agresión hacia la menor la cometió Félix Jorge Reynoso el 5 de agosto del 2006, cuando la víctima tenía 10 años de edad, que la incidencia fue en su casa cuando la menor y su familia se preparaban para asistir a una boda y que Reynoso sentó a su lado a la denunciante a quien le hizo tocamientos en sus partes íntimas lo que hizo sentir incómoda a la niña”, dijo la vocera de la policía de Edinburg, Sara Rodríguez.

Jorge Reynoso rompe el silencio tras acusaciones

En las redes circula un video sin fecha en donde el actor de telenovelas como La Chacala y Mi Destino Eres Tú aparece saliendo de la prisión en Texas, después de haber pagado una fianza de $250,000 dólares para poder defenderse en libertad.

Además deberá usar un grillete electrónico y tuvo que entregar su pasaporte, para evitar que salga de Estados Unidos.

Reynoso dice en la grabación que él mismo se entregó a las autoridades al enterarse de la orden de aprensión en su contra.

"Que tal amigos, soy Jorge Reynoso, vengo saliendo de la prisión en Texas donde he vivido por más de 15 años. Quiero comentarles que estaba en la ciudad de Monterrey la semana pasada y me llamaron para decirme que había algo grave en mi contra: que había una orden de presentación, aquí le dicen orden de arresto", declaró.

El intérprete de 62 años insistió que las autoridades lo trataron bien mientras estuvo detenido. "Me vine inmediatamente y cruzando el puente las autoridades me trataron muy bien, ya hasta me estaban esperando. Así como llegué así me voy, un poco más sucio, un poco más barbón, pero agradecido con la gente de las tres etapas que tuve con autoridades de los Estados Unidos, con esta prisión que me trataron muy bien, es una prisión muy fuerte, pero miren estoy saliendo para arreglar el asunto."

Reynoso, de 62 años, visitaba regularmente la ciudad de McAllen y otras entidades cercanas desde 2017, cuando anunció su retiro de los sets de grabación.

Según Ventaneando a Reynoso originalmente le habían dictado $500 mil dólares de fianza y a la primera hora se lo bajaron a $250 mil. Al final el actor solo pagó el 10 por ciento del monto y todo lo demás lo pagará una afianzadora.

Si es encontrado culpable Jorge Reynoso podría enfrentar una condena de dos a 20 años en prisión.