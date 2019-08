Enee anuncia cortes de energía eléctrica programados para este viernes en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

El oriente de Honduras será gravemente perjudicado por los cortes de energía programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Más de 50 colonias de Danlí y alrededores no tendrán luz de 7:00 am a 9:00 am.

Aquí la lista de sectores afectados:



Oriente (7:00 am a 9:00 am)



Nueva Palestina

El Torneado

Perla de Oriente

Santa María

San Martin

El Maguelar

Cieneguita

Terrero Blanco

Siales

El Encinal

Las Delicias

Las Mangas

Las Planchas

La Libertad

La Cruz

La Laguna

parte del Valle de Azacualpa

El Carrizal

Cacao

Azacualpa

Mogote

Las Parcelas

Poncaya

Palestina

Nueva Choluteca

Generación Hidro Rio Guineo

Todas las comunidades

Aldeas y caseríos del Valle de Jamastran

Jutiapa

Villa Santa

Quebrada Larga

Trojes

Cifuentes

San José

Mata de Guineo

La Cebadilla

El Progreso

Villa Rica

Villa Nueva

Villa Elena

Quebrada Chiquita

La Redonda

Ramal hacia Jutiapa

Obraje

El Benque

El Jicarito

Lácteos Hondita

Aldea S.O.S.

Aldea La Joya

Aldea Joya Grande

Los Arrayanes

La Estancia

San Juán del Rancho

Rancho Quemado

El Quebracho

Tatumbla

Residencial Tatumbla

Cerro del Uyuca

Delikatessen

Germanos

Salalica

San Pedrito

Valle de San Francisco

Galeras

Güinope

Silisgualagua

San Lucas

Mansaragua

Apalipí

San Antonio de Flores

Agua Santa

Maraita

Yauyupe

Coato

Escuela Agrícola Panaméricana

Las Mesas Aldeas S.O.S. de Morocelí

Yuscarán

Ojo de Agua

Valle de Jamastran

Jacaleapa

Colonias La Concepción

Cofradía

Bella Vista

Nueva Esperanza en Danli

Las Crucitas

Sabana Redonda

Las Delicias

Limoncillo

Potrerillos

Agua

Planca Lomas Limpias

Junquillo

Santa Rosa 1 y 2

Teupasenti

La Majada

La Cueva

El Rodeo

Las Animas

El Pataste

El Olingo

El Ocotal

Las Agujas

Colonia Gualiqueme

Colonia Carmelo Abajo

Barrio Abajo

Las Flores

Buenos Aires Abajo

Buenos Aires Arriba

Las Colinas

Teodoro Rodas Valle

Colonia San Angel

Villa Paraiso





Parte de Ciudad de Danli



Colonias el Zarzal

El Granada

La Ceibita

La Gracias a Dios

San Fernando

Vereda Real

Florencia

Corral

Falso

El Quiquisque

Arauli

Linaca

El Pescadero

Las Tunas

El Rodeo

EL Verdun

Aduana Las Manos

Los Limones

El Canton

Las Aguas

El Paraíso

Cuyali

Los Terrones

Las Manos

Oropoli

Alauca

San Antonio de Alauca

El Jícaro

Santa Cruz

La Chichigua

Manzanillas

Matapalo

Agua Zarca

Las Limas y Zonas Aledañas.