Incendio provocó emanación de humo blanco en Pico Bonito

La Ceiba, Honduras.

Los integrantes de la expedición que se adentró al cerro Los Honitos, del Parque Nacional Pico Bonito, informaron que la emanación de humo blanco fue provocada por un incendio.

El doctor Florentino Martínez, jefe de operaciones de la Comisión Permanente de Contigencias (Copeco), dijo que lo que encontraron fue un fuego "por bajo y de origen lento", por lo que no habían llamas de gran magnitud, y que por esa razón cuando se sobrevoló la zona no se detectó un incendio.

El incendio será controlado por los bomberos y luego se investigará el origen del mismo para determinar si el fuego pudo haber se producido por actividad hidrotermal.

A criterio del doctor Florentino Martínez, a pesar de que aún está pendiente la investigación de los bomberos, "por la situación y por lo difícil de llegar" al lugar descarta que el fuego haya sido originado por mano criminal.

La emanación del humo blanco en el cerro Los Hornitos, en la cordillera Nombre de Dios (departamento de Atlántida), causó asombro y preocupación entre los habitantes de la ciudad de La Ceiba, pues en un principio se manejó dos versiones: que el humo se trataba de un incendio forestal de gran magnitud y la segunda de que podría tratarse de una supuesta fumarola de un volcán.

Los bomberos fueron parte de la expedición que constató el incendio en el cerro Los Hornitos.

Detectaron vapor en cerro Los Hornitos

Florentino Martínez expresó que aún no se conoce el porcentaje de área afectada del bosque por el incendio.

El jefe de operaciones de Copeco no descarta que la emanación de humo sea un evento hidrogeotérmico, pero confirmó que se descarta que sea un volcán "porque no hubo presencia de ácido sulfhídrico en una de las pruebas que se hizo".



"Lo que se detectó era vapor; no podemos decir al 100% que es humo", manifestó Martínez.

En un comunicado de prensa, la Copeco explicó que "la emanación de humo de la zona no solo se debe a esos pequeños focos de incendio, ya que el fenómeno tiene ya alrededor de cinco días y si se tratase de un incendio forestal ya se hubiese propagado en una mayor área".

Eliseo Silva, geólogo de Copeco, indicó que en el cerro Los Hornitos existe un bosque mixto que es compuesto por latifoliados y coníferas, lo que incide en por lo menos una capa de materia orgánica de medio metro, la que impide una rápida propagación de un incendio.

El incendio es de tipo suelo o subterráneo, dijo un bombero de La Ceiba.