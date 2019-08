Yanuario Paz habló sobre su salida de Televicentro y no descarta dejar el periodismo

San Pedro Sula, Honduras

Yanuario Paz, reconocido comentarista deportivo que fue despedido de la Corporación Televicentro, decidió disfrutar del partido que disputó la noche del martes el Motagua frente al Managua FC por la Liga Concacaf en donde los azules empataron 1-1 y clasificaron con global de 3-2 a la fase de cuartos de final de la competición.

El cronista deportivo permaneció por más de 20 años en la compañía tras dos etapas, por lo que charló con Diario LA PRENSA sobre lo que fue salida de Televicentro y sus planes a corto y mediano plazo.

El reconocido presentador confesó que ha tenido ofertas de trabajo, pero de momento no se ha concretado nada e inclusive reveló que no descarta dejar el periodismo deportivo.

Salida de Televicentro:

"Hay veces que podes salir de un medio y nadie te extraña, lo más bonito es el respaldo y cariño de la gente y logré que la gente me aceptara. El trabajo al final es lo que habla. Fueron dos etapas y la verdad es que fueron muchos momentos, partidos de Liga Nacional, selección nacional. coberturas internacionales".

No se esperaba salir

"Uno está expuesto para que se pueda dar esta situación, pero no me lo esperaba. Pero suceden las cosas así y le dimos gracias a Dios por el tiempo que me dio de estar, muchas veces ganas en otras cosas".

Futuro

"He tenido algunas ofertas, pero tampoco me he sentado a platicar mucho. He tenido del ámbito local, de afuera hubo algo, aunque tampoco se concretó nada. Vamos a seguir esperando,pero no tengo prisa. Puede ser que de repente trabajemos en otra cosa que no sea el periodismo, lo más importante es que Dios me hablé y me diga donde estar".

Volver a trabajar con Motagua

"Si se diera una oportunidad en Motagua y creo que es conveniente podría darse, pero vamos a ver que pasa. Yo conozco bien al equipo, pero vamos a ver que pasa más adelante.

"Iniciamos el proyecto con Diego Vázquez desde hace cinco años, hoy lo miras todo lindo, pero todo tiene un inicio. No puedo decir que soy el dueño del éxito, pero lo planificamos y fue bonita experiencia".

Podría dejar el periodismo

"La vida tiene mil caminos, no puedo saber si un día puedo trabajar en algo que no sea el fútbol. Soy una persona normal y tengo necesidades, si se da lo haremos con las mismas ganas, hay que trabajar, pero todavía no tengo claro".

"Si no tengo una buena propuesta, podría trabajar en otra cosa. Tengo la necesidad de trabajar, pero tampoco es de tomar una decisión apurada, luego se darán las cosas para tomar una decisión. Vamos a esperar que se pueda dar una oportunidad, me llamaron unos amigos y me gustó el proyecto, nos reunimos con una personas de radio, pero veremos lo que pasa".