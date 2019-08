Tejedoras lencas piden precios justos y apoyo para exportar

La municipalidad por primera vez apoyará a las tejedoras INTIBUCÁ. Cristel Merary Urquía Dubón, gerente de desarrollo social y económico de la municipalidad de Intibucá, estima que las empresas comunales de tejido lenca no han logrado desarrollarse porque “no han contado con el apoyo de las administraciones municipales anteriores”. Por primera vez, según Urquía Dubón, la municipalidad de Intibucá ha incluido a esas empresas comunales en un plan de desarrollo (diseñado el año anterior) que beneficiará a entre 20 y 30 grupos ubicados en Los Encinos, Chiligatoro, Azacualpa, Río Colorado, Río Grande y El Cacao.

“El alcalde Normán Sánchez está priorizando los temas de juventud y mujer en su plan. Cuando nosotros llegamos a la municapalidad no había un plan de desarrollo municipal, pero el año pasado trabajamos en eso. Tenemos 56 planes de desarrollo comunitario y ocho planes de desarrollo sectorial”, informó. El año anterior, según Urquía Dubón, la municipalidad coordinó la creación de una asociación de artesanos del municipio de Intibucá y el alcalde firmó un acuerdo con la iniciativa Un pueblo, un producto “para crear marcas y generar espacios en ferias nacionales e internacionales a los tejidos lencas”. “Nuestros artesanos están regalando sus productos. Están vendiendo muy barato y los comerciantes en las grandes ciudades venden a precios exorbitantes”, dijo. “Tenemos la debilidad que no producimos el hilo”.

“El proyecto Un pueblo, un producto tiene especialistas y ayudará a las mujeres tejedoras a crear marcas y diversificar sus productos”, expresó. Gerente. Cristel Merary Urquía Dubón. Foto: Melvin Cubas