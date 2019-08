México incentiva siembra de café robusta en Honduras

“Se debe cuidar la calidad del café del país”:Miguel Pon, director ejecutivo de Adecafeh

¿Qué oportunidades tiene Honduras de empezar a cultivar café robusta?

Se puede cultivar sin ningún problema, son cafés de zona baja, resistentes a enfermedades y plagas. Hay que ser muy cuidadosos en que los cafés robusta no se vayan a mezclar con el café arábica, porque la calidad del robusta es muy diferente. Es el único detalle que hay que ver cómo se controlaría porque si esos se mezclan con el arábica que producimos en el país lo que haría es afectar la calidad de lo que exportamos.



¿Por qué Honduras solamente ha apostado a la variedad de café arábica y no robusta?

Históricamente en Honduras siempre hemos producido café arábica, en el pasado han habido conversaciones de parte de la junta directiva del Ihcafé, se analizó el tema, pero el asunto es que el café arábica tiene mejor precio y mejor mercado, entonces nunca se retomó la idea y entiendo que se está volviendo a retomar, pero sí se debe hacer de manera responsable, no es solo de venir y sembrar y decir que Honduras ahora también tiene café robusta. Hay que cuidar mucho en mantener las calidades y separar el uno del otro, si no, tendrá un impacto negativo en los 9 o 10 millones de quintales que ya producimos de café arábica.



Actualmente, ¿se está exportando café a México? ¿Cómo ve este mercado?

Es poco café el que se está exportando actualmente a México, salen algunos contenedores para allá, creo que es un mercado que se puede explotar y de hecho estamos explorando un poco para ver cómo podemos incrementar las exportaciones a este país.