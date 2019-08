Honduras tendrá la primera zona económica en Palmerola

Desafíos para la región de Comayagua

La gente del valle de Comayagua enfrenta grandes desafíos. El nuevo Aeropuerto Internacional de Palmerola tiene tanto oportunidades como riesgos; esto suele ser normal en grandes proyectos, pero aquí este efecto se produce con una intensidad especial.



Las oportunidades son múltiples, la ubicación del nuevo aeropuerto es ideal tanto para Honduras como para toda Centroamérica. Ubicado entre los dos polos del desarrollo nacional, Tegucigalpa por un lado y San Pedro Sula por el otro, el nuevo aeropuerto sirve a dos centros de crecimiento. Durante años, Palmerola será el aeropuerto más moderno de Centroamérica y, en comparación con los aeropuertos existentes en Centroamérica, el único con capacidad espacial suficiente para satisfacer las mayores demandas de logística, servicios y producciones aeroportuarias. Además, hay buenas condiciones climáticas en el valle de Comayagua, que aseguran un tráfico aéreo sin problemas.



Se crearán miles de puestos de trabajo. Un vuelo diario creará 500 puestos de trabajo en la región, según la regla de oro de los expertos en aviación. Para cuando comiencen las operaciones en 2021, ya habrá 2,000 empleados sólo en el aeropuerto, que a su vez generarán poder adquisitivo familiar y demanda de todo tipo de servicios. No se puede desear un mejor programa de desarrollo económico.



Los riesgos no son menos relevantes. El valle de Comayagua es un paisaje autónomo de alta estabilidad ecológica, el amplio valle, con su baja densidad de población y sus laderas de montaña en gran parte intactas, tiene una calidad única. Gracias a los recursos hídricos suficientes y a una buena gestión, existe un alto nivel de producción agrícola. Sin embargo, este potencial se ve seriamente amenazado por la presión de los asentamientos relacionados con el aeropuerto. Se necesitan áreas para la industria, los servicios, urbanizaciones y diversos proyectos de infraestructura. Ejemplos en todo el mundo muestran de manera impresionante la rapidez con que los paisajes intactos pueden ser destruidos permanentemente por el desarrollo de asentamientos desordenados.



Por lo tanto, es la decisión correcta de las comunidades en el valle de Comayagua enfrentar esta tarea juntos. Ha llegado el momento de fijar el rumbo del desarrollo a corto, mediano y largo plazo. A largo plazo, se debe acordar una política de asentamientos y división del trabajo entre los participantes en el valle, que refuerce los núcleos de asentamiento, que ofrezca funciones de manera concentrada, donde se creen grandes áreas de protección a través de una gestión rigurosa de la tierra y de áreas libres de asentamientos que puedan servir para estabilizar el equilibrio natural.



La infraestructura en las áreas de transporte, electricidad, agua, alcantarilladoy residuos debe ser planificada y realizada conjuntamente en el valle.



A mediano plazo, todos los municipios deben establecer un sistema de gestión de asentamientos para hacer frente a la presión de la demanda de suelo edificable, ofreciendo zonas urbanizadas y limitando claramente los asentamientos de zonas no urbanizadas del paisaje. Cada municipio puede mostrar cómo reduce los riesgos y hace el mejor uso de las oportunidades que se presentarán.



A corto plazo, se debe crear una oferta ordenada de espacio directamente en y en las zonas cercanas al nuevo aeropuerto, ya que los futuros proveedores de servicio ya están buscando sus nuevas ubicaciones en el aeropuerto, de manera que, la situación actual a lo largo de la carretera CA-5 no se convierta en un problema mayor, tomando en consideración aspectos como la accesibilidad al aeropuerto y la seguridad vial en la carretera CA-5. Los municipios aledaños al aeropuerto, en particular Comayagua, la Villa de San Antonio y La Paz, están llamados a organizarse para crear las condiciones de desarrollo necesarias, tomando en consideración algunos aspectos fundamentales como infraestructura y una buena gestión de tierras por ejemplo.



Los mayores riesgos residen en el retraso de medidas inmediatas, sino se toman las medidas necesarias, hay dos escenarios posibles; a partir del aeropuerto, una masa de asentamientos incontrolada se podría desarrollar en el Valle de Comayagua y en las laderas de las montañas, el valle podría ser destruido de forma duradera, y un potencial paisajístico se perdería irremediablemente. Por otra parte, también existe el peligro de que se generen condiciones caóticas en los ámbitos del tráfico, el suministro y disposición de los desechos, pero también en la oferta de visitantes, empleados y residentes, perjudicando la funcionalidad del aeropuerto hasta el punto en que las compañías aéreas se abstengan de volar al aeropuerto. Ninguna aerolínea puede correr el riesgo de cancelar operaciones, porque los pasajeros, tripulación o personal de servicio no lleguen a tiempo al aeropuerto.



Hay mucho por hacer en la región del Valle de Comayagua, las oportunidades son múltiples, y si se toman las medidas adecuadas, no se puede desear un mejor programa de desarrollo económico para el país.



Por Jens Krause*

Experto senior en planificación territorial

CEO de Urban System Consult



*Egresado de la Universidad Técnica de Berlín (TU Berlín), con más de 50 años de experiencia en planificación y desarrollo urbano; ex director del senado en Berlín y secretario de Estado para la Construcción y Asentamientos en Berlín. Es presidente honorario de la Asociación Alemana de Arquitectos e Ingenieros (DAI).