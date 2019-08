David Suazo: “Hay que trabajar para que haya jugadores en Europa”

San Pedro Sula, Honduras.

Alegre, relajado y muy amable se mostró el exdelantero de la Selección Nacional de Honduras, Óscar David Suazo, quien se encuentra en nuestro país pasando unas cortas vacaciones. Tenía más de tres años de no visitarlo.

Al Rey, exjugador del Olimpia, Inter, Cagliari, Benfica, entre otros clubes, se le vio en el clásico sampedrano entre Marathón y Real España por la sexta jornada de la Liga Nacional, y luego GOLAZO platicó con él sobre su presente como entrenador y las posibilidades que le ve a Honduras para clasificar al Mundial de Catar 2022.

¿Cómo conquistó a su esposa? Lo que no sabías de David Suazo

David, de 39 años, se retiró como jugador en 2012 debido a múltiples lesiones en su rodilla izquierda, desde ese entonces el destacado jugador catracho se ha preparado para dirigir y ya tuvo su primera experiencia el año pasado con el Brescia de Italia, con un fugaz paso, donde solo dirigió seis partidos y fue cesado.

Suazo ha sido uno de los mejores delanteros que ha tenido Honduras, con un paso brillante por el Cagliari donde anotó 104 goles, convirtiéndose en el segundo jugador con más goles en el club italiano.

Por ello, la Pantera habló de cómo disfruta ahora su etapa como entrenador.

¿Qué tal tus vacaciones por Honduras?

Todo bien, gracias a Dios, aquí por mi tierra por un par de días, tratar de estar con la familia, tenía tres años de no venir y tratando de estar bien con ellos y disfrutar.

¿Cuáles son los planes que tienes como entrenador en estos momentos?

Por ahora todo bien, el futuro es prematuro, ahora lo importante es estar en vacaciones y veremos qué pasa más adelante, seguimos preparándonos para cuando salga una oportunidad de dirigir, luego que viaje a Italia veremos cuáles serán los planes.

¿Ha tenido acercamientos para dirigir algún equipo en Europa?

No, todavía no, tampoco me siento desesperado, por eso me tomo las cosas con calma, yo siempre me sigo preparando, por ahora estudiamos y hay que estar listos por cualquier eventualidad que surja.

¿Cómo ves la actualidad de la Selección de Honduras con la dirección de Fabián Coito?

Yo pienso que el profesor Coito está haciendo su trabajo, es muy prematuro dar un juicio de lo que está haciendo, se ve que está haciendo bien las cosas, pero hay que darle tiempo, para esta Selección se necesita tiempo, y nosotros como aficionados tenemos que creer en este proceso de Coito, tiene otras maneras de trabajar y hay que darle todo el respaldo, va por buen camino y con trabajo se puede clasificar a otro mundial.

¿Qué te pareció el desempeño de Honduras en la Copa Oro?

Los resultados lo dicen todo, la verdad que es lamentable por el resultado, cuando se cambia un proceso se comienza a trabajar de una manera diferente, el entrenador Coito trabaja distinto al profesor Jorge Luis Pinto, y en la Sub-23 hizo buenas cosas, la medalla que lograron fue muy buena, con ese grupo de jugadores se tiene que trabajar, las eliminatorias ahora serán más complicadas que antes, hay que mantener el ranking FIFA.

¿Cómo mira la nueva generación de futbolistas en Honduras?

Hay mucho que trabajar, es difícil decirlo ahorita, los resultados obtenidos en la Sub-23 ayudan, de la Sub-20 hay buenos jugadores, creo que si se le da seguimiento a esos jugadores y con trabajo se pueden lograr buenos resultados, solo el trabajo nos puede decir qué Selección podemos tener en el futuro.

¿Qué te pareció el clásico entre Marathón y Real España?

Felicitar al Marathón, mereció la victoria contra el Real España, fue un partido muy bueno y lo disfruté mucho con mi familia.

¿Cómo ves la actualidad de la Liga Nacional?

Es buena, claro hay mucho que mejorar, hay buenos jugadores con mucho talento, vivimos en una época difícil, pero hay que decirles a los aficionados que disfruten los partidos en paz, no puede seguir la violencia en los estadios porque la gente luego decide no ir, por eso hay que apoyar lo nuestro.

David Suazo estuvo el pasado sábado disfrutando del derbi sampedrano entre Marathón vs Real España en el estadio Olímpico.

¿Por qué cuesta que ahora los jugadores hondureños emigren a Europa?

Son los elementos, es difícil decirlo, son décadas, son momentos diferentes, que en su etapa el fútbol hondureño exportó mucho al Viejo Continente, sino el Ajax fuera el mejor equipo del mundo, pero no es así, hay que esperar y trabajar para que de nuevo hayan jugadores en Europa.

¿Qué tal fue la etapa con el Brescia de Italia?

La oportunidad en el Brescia fue muy linda, que me brindó y me mostró al fútbol internacional, gracias a Dios aprendimos, ya sabemos lo que debemos hacer y que no, me quedo con la experiencia que adquirí ahí, algo positivo hicimos estando en el club.

¿Te gustaría dirigir en Honduras, ya sea en la Selección o en la Liga Nacional ?

Sí, claro, por qué no, pero es muy prematuro decirlo como entrenador actual, por ahora no es educado decirlo, somos entrenadores y tenemos que estar preparados para dirigir en cualquier parte del mundo.

¿Cómo es esa nueva etapa como entrenador?

Cuando eres jugador las cosas son más fáciles, en el sentido que uno piensa hacer las cosas bien por uno mismo, buscar superarse, es más fácil ganar los objetivos que uno tiene, como entrenador lo difícil es que si te encuentras con cinco jugadores complicados te toca a ti para que todo funcione, transferir tus ideas a 25 jugadores y eso no es fácil, no duermes, tienes que ver partidos, analizar al rival.

¿Qué consejos le diste al jugador del Real España Darixon Vuelto?

Bueno, le dije que era un buen jugador y que se siguiera preparando, tiene muy buenas condiciones y hay que ir preparando a cada uno de los futbolistas que vienen en camino, hay buen talento que con trabajo se pueden hacer cosas buenas.