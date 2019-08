Expertos dudan que existan indicios de actividad volcánica en Pico Bonito

San Pedro Sula, Cortés.

El humo que ha salido desde el viernes pasado en el punto más alto de la montaña Pico Bonito, ha provocado preocupación entre los pobladores que radican en zonas cercanas.

Inicialmente se creyó que se trataba de un incendio forestal, pero se descartó luego de un sobrevuelo en la Sierra Nombre de Dios por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

"Ya salió un equipo de al menos 25 personas hacia el lugar, de momento la comunicación es difícil, ya que no llegan las llamadas. Por ahora es complicado decir a ciencia cierta qué está ocurriendo en Pico Bonito, es posible que no haya nada relacionado con actividad volcánica, pero serán los expertos quienes valorarán el caso, no debemos especular como sucede en las redes sociales", dijo este domingo a LA PRENSA, Abraham Mejía, subcomisionado regional de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en La Ceiba.

Sobre humo en Pico Bonito De acuerdo con especialistas, los resultados sobre este caso podrían demorar una semana.

Para Maynor Ruiz, geólogo del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (Ihcit), las erupciones volcánicas son producidas normalmente por pequeños sismos y otros componentes, de los cuales no hay evidencia hasta ahora en Honduras.

Imagen de otro ángulo de la actual situación de Pico Bonito.

"Desde luego, llaman la atención las emanaciones de humo que hay en Pico Bonito, pero los encargados de investigar el caso deben medir muy bien la temperatura, analizar el agua, realizar una prueba de gases, y como Instituto de Ciencias de la Tierra ya hemos tenido experiencias sobre este tipo de hechos, por lo que estamos dispuestos a colaborar si así lo requieren", expresó Ruiz a LA PRENSA.

El especialista agregó que solo en Tegucigalpa se ha detectado unos 45 volcanes que no son activos ni durmientes, así como otros en sus alrededores que tienen una edad menor al millón de años. También recordó de la existencia de algunos en La Ceiba, en puntos como Sambo Creek. "En Honduras no hay volcanes dormidos, pero tampoco descartamos que vayan a existir, lo que sí hay aquí son latentes, que son aquellos que no están en erupción o no se piensa que puedan entrar en un futuro próximo".

Tipos de volcanes 1. Activos Estos volcanes expulsan constantemente lava, gases, cenizas y materiales fragmentarios. El Etna y Stromboli, situados en el mar Mediterráneo, son los ejemplos más significativos de esta categoría. También son considerados volcanes activos el Cotopaxi de Ecuador y el monte Erebus de la Antártida. 2. Inactivos Se tranquilizan durante algún tiempo después de las erupciones y no dan señales de futuras erupciones, pero de repente estallan violentamente. Los ejemplos más importantes de esta categoría son el Vesubio en Italia; el Fujiyama en Japón y el Krakatoa en Indonesia. 3. Muertos Aquellos que llevan miles de años sin entrar en erupción y no dan indicios de que vayan hacerlo en un futuro. Los principales ejemplos de esta categoría son el monte Kenia y el Kilimanjoro, situados en la parte oriental de África; el Chimborazo en Ecuador y el Aconcagua en las montañas de los Andes.

Para este geólogo, por la distancia que hay entre Pico Bonito y el Océano Pacífico, es casi imposible que exista una presencia volcánica activa, él aduce que se puede tratar de antiguas cámaras magmáticas que han quedado en la zona, las cuales provocan el humo.

"La expedición en Pico Bonito durará varias horas y esperamos mañana extender un comunicado con nuevos detalles al respecto. A la zona se movió personal de Copeco, Fuerzas Armadas, un biólogo forestal, geólogo, entre otros", mencionó Iris Aquino, jefe de la región forestal de Atlántida.

Aquino apuntó que pese a la situación que atraviesa Pico Bonito, en reiteradas ocasiones se ha sumado esfuerzos para que la montaña se mantenga de la mejor manera, ya que lamentablemente ha habido mucha deforestación y aprovechamiento ilegal por parte de ciudadanos.

-Piden calma-

Las autoridades pidieron a la población hondureña, y en especial a quienes viven cerca de Pico Bonito, en la zona norte, mantener la calma y esperar resultados de la indagación que se realice.