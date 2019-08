Capturan a sospechosos de matar a cuatro carreteros en La Lima

La Lima, Cortés.

Mediante allanamientos simultáneos realizados en la colonias La Meza y Modesto Rodas Alvarado, fueron capturados cuatro hombres sospechosos de haber matado a cuatro carreteros el pasado 21 de agosto.

Se trata de Ricardo Gadiel Romero, alias Richard (26), originario y residente en colonia La Meza; Víctor Omar Bonilla Aguilera, alias Mantequilla (34), originario de El Progreso, Yoro y residente en colonia Modesto Rodas Alvarado; Cristian Daniel Amador Mejía, alias Bombero (24), oriundo y residente de colonia Modesto Rodas Alvarado; así como Jerson Daniel Rodríguez Hernández (19), originario y residente en colonia Modesto Rodas Alvarado.

Las acciones las llevaron a cabo elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Policía Nacional y Policía Militar.

-El caso-

Los cuatro hombres reportados como desaparecidos por sus familiares la tarde del miércoles en La Lima, fueron encontrados sin vida en el río Chamelecón el pasado viernes a la altura de la colonia La Meza.



Personal del Cuerpo de Bomberos inició la búsqueda desde tempranas horas del viernes, utilizando su equipo de rescate acuático y una lancha para los labores de rescate.

Este fue el lugar donde se encontraron los cuatro cadáveres tras una larga búsqueda.



Las primeras víctimas encontradas fueron identificadas como José Gerardo Alvarado (de 35 años), su hijo José Gerardo Alvarado Tábora (de 15). Ambos vestían un pantalón jeans color azul, sin camisa.



"Mi niño no era malo, él trabajaba honradamente y no merecía morir así", dijo entre lágrimas la madre de Alvarado Tábora y esposa de José Alvarado, ambos encontrados sin vida.



Los cuerpos de los otros dos desaparecidos, el yerno Irvin Antonio Claros Burgos (de 22) y el menor Carlos David Aguilar (de 14), amigo de los Alvarado y de Irvin Antonio Claros Burgos, se encuentraban al otro extremo del río en la colonia La Meza.

-Sin explicación-

Los familiares de los dos menores y de los otros dos hombres relataron que el miércoles a eso de las 3:00 pm ellos salieron de sus casas en la colonia 23 de Septiembre, de La Lima, después de almorzar porque recibieron una llamada comunicándoles que hicieran unos viajes cargando arena.



Luego de recibir la llamada telefónica, los cuatro se fueron a cargar la arena en las dos carretas haladas por caballos en las que trabajaban. En una carreta se fueron José Gerardo Alvarado y su hijo y en la otra Irvin Antonio Claros Burgos y su amigo Carlos David Aguilar.



Cuando eran las 6:00 pm y no regresaban, los familiares empezaron a llamarlos a los celulares y sonaban apagados, lo que causó preocupación entre ellos.



Indicaron que les extrañó que no llegaran porque por lo general sus parientes en las tardes salían a cortar zacate para los caballos y después se iban para sus casas. Al ver que eran las 6:00 pm, no regresaban y no contestaban sus celulares, empezaron a buscarlos.



Relataron que la noche del miércoles encontraron las dos carretas abandonadas con los caballos en una de las calles de la colonia Sitraterco. Una de las carretas estaba cargada de arena y otra no, lo que indica que no terminaron de hacer el viaje por el cual los llamaron.



Desde ese momento la desesperación se apoderó más de sus familiares e intensificaron la búsqueda con la ayuda de las autoridades policiales.