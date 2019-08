Zonas de Tegucigalpa, San Pedro Sula y el Oriente de Honduras que no tendrán energía

San Pedro Sula

Este fin de semana decenas de barrios y colonias en San Pedro Sula, Tegucigalpa y el Oriente de Honduras permanecerán varias horas sin energía, así lo informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Tome nota de los horarios:



Sábado 24 de Agosto



Tegucigalpa en horario de de 02:00 am a 04:00 am



La Fuente

Cuesta Lempira

Club Rotario

Escuela de Música

Radio Tegucigalpa

Los Dolores

Barrio Abajo

Los Ministerios

Hondutel

Correo Nacional

Biblioteca Nacional

Hotel Holiday Plaza

Larach y Cía. #.1

Ministerios de: Economía, Salud y Finanzas

zonapeatonal

El Jazmín

Barrio La Moncada

Barrio Morazán

parte del Estadio Nacional

parte del Congreso Nacional

Barrio El Olvido

Barrio La Guadalupe

parte de Col. Palmira

Hospital del Carmen

Hotel Honduras Maya

Hotel plaza San Martín

Embajada de Los Estados Unidos

parte del Blvd. Morazán (desde el puente desnivel del Bo. Guadalupe hasta Restaurante Wendy´s)

Abonados comprendidos desde La 1ra Ave. hasta La 8va Ave., entre La 1ra y 8va calle de Comayagüela

Hospital La Policlínica

Cruz Roja Hondureña

Ministerio de Educación Pública Soto

Barrio Concepción, La Chivera.





Oriente



Horario de 02:00 am a 04:00 am



Nueva Palestina

El Torneado

Perla de Oriente

Santa María

San Martin

El Maguelar

Cieneguita

Terrero Blanco

Siales

El Encinal

Las Delicias

Las Mangas

Las Planchas

La Libertad

La Cruz

La Laguna

parte del Valle de

Azacualpa

El Carrizal

Cacao

Azacualpa

Mogote

Las Parcelas

Poncaya

Palestina

Nueva Choluteca

Generación

Hidro Rio Guineo

Todas las comunidadesdel Valle de Jamastran

Jutiapa

Villa Santa

Quebrada Larga

Trojes

Cifuentes

San José

Mata de Guineo

La Cebadilla

El Progreso

Villa Rica

Villa Nueva

Villa Elena

La Redonda

Ramal hacia Jutiapa

Obraje

El Benque

El Jicarito

Lácteos Hondita

La Joya

Joya Grande

Los Arrayanes

La Estancia

San Juán del Rancho

Rancho Quemado

El Quebracho

Tatumbla

Residencial Tatumbla

Cerro del Uyuca

Delikatessen

Germanos

Salalica

San Pedrito

Valle de San Francisco

Galeras

Güinope

Silisgualagua

San Lucas

Mansaragua

Apalipí

San Antonio de Flores

Agua Santa

Maraita

Yauyupe

Coato

Escuela Agrícola Panaméricana

Las Mesas Aldeas S.O.S. de Morocelí

Yuscarán

Ojo de Agua

Valle de Jamastran

Jacaleapa

Colonias La Concepción

Cofradía

Bella Vista

Nueva Esperanza en Danli

Las Crucitas

Sabana Redonda

Las Delicias

Limoncillo

Potrerillos

Agua

Planca Lomas Limpias

Junquillo

Santa Rosa 1 y 2

Teupasenti

La Majada

La Cueva

El Rodeo

Las Animas

El Pataste

El Olingo

El Ocotal

Las Agujas

Colonia Gualiqueme

Colonia Carmelo Abajo

Barrio Abajo

Las Flores

Buenos Aires Abajo y Arriba

Las Colinas

Teodoro Rodas Valle

San Angel

Villa Paraiso



En Ciudad de Danli: Colonias el Zarzal

El Granada

La Ceibita

Gracias a Dios

San Fernando

Vereda Real

Florencia

Corral

Falso

El Quiquisque

Arauli

Linaca

El Pescadero

Las Tunas

El Rodeo

EL Verdun

Aduana Las Manos

Los Limones

El Canton

Las Aguas.



El Paraíso

Cuyali

Los Terrones

Las Manos

Oropoli

Alauca

San Antoniode Alauca

El Jícaro

Santa Cruz

La Chichigua

Manzanillas

Matapalo

Agua Zarca

Las Limas y Zonas Aledañas







San Pedro Sula

Horario de 08:00 am a 4:00 pm



San José V

Buenos Amigos

Montefresco Este

Jerusalem

Villa Ernestina (Sur)

Guillen

Islas del Progreso

Residencial Villa Olímpica

Perfecto Vásquez

Residencial Palos Verdes

Brisas del Merendón (Brisas del Campo)

Miguel Ángel Pavón

Corporación Flores

Hondutel La Puerta

INFOP

INMSA

TabacaleraHondureña

Terminal de buses (este)

Estadio Olímpico

Proteínas

Jopafer

Edificio Corte Suprema de Justicia

San Luis

La Paz

Pastor Zelaya I y II

Las Palmas

Cabañitas

Montefresco

Montefresco Centro

Valle de Sula

San Francisco

La Unión

Islas del Progreso I

Flor del Valle

Barrio Cabañas (Sur)

Rápalo

San Jose Cahsa

El Triangulo

Goybi

Aguas de San Pedro

Clínica Ochoa

Expreco

Plásticos Vanguardia

Europlast

Barrio La Guardia

Colonia Berlín

Barrio Medina

Barrio Paz Barahona (Este)

Barrio Cabañas (Norte)

Colonia San Jose

Intexsy

CTHA

Plásticos de Honduras

Plásticos Vanguardia

SEL

Embutidos Delicia

Fruvetsa

Envaflex

Hotel Saint Anthony



Domingo 25 de Agosto

Tegucigalpa en horario 8:00 am a 4:00 pm



Complejo Deportivo Simón Azcona

Colonia Universidad Norte

Villas de Suyapa

Villa Olímpica

Residencial Monte Verde

Instituto San Miguel

Banhcafé

Curacao

Casa Presidencial

Edificio Planetario

Plaza Azul

Lomas del Guijarro Sur

Residencial Payaqui

Escuela Américana

Embajada de México

Parte de Residencial Linda Vista

Entrada a La Colonia Los Almendros

Las Cumbres

Lomas del Guijarro

Lomas del Mayab