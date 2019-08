Univision despide a productor de ‘El Gordo y la Flaca’ por presunto acoso sexual

Estados Unidos.

Univision despidió al productor cubano Enrique Albis luego de que este fuera acusado de acosar sexualmente a una presentadora que buscaba trabajo en la cadena hispana en Estados Unidos.

Albis trabajaba con la televisora en el programa de espectáculos "El Gordo y La Flaca", conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina.

El escándalo estalló cuando un audio de Albis pidiendo favores sexuales a una mujer que estaba haciendo casting en Univision fuera divulgado en el canal de YouTube ‘Chisme No Like’.

Según el portal El Diario de Nueva York, la mujer acosada es una presentadora sudamericana "muy conocida en Miami".

En el audio el hombre, quien sería Albis, le pide a la mujer varios favores sexuales mientras estaban en un camerino de la cadena; la mujer intenta disuadir al hombre diciendo que "no le gustan los hombres", pero este insiste.

El presunto acoso se habría dado en abril de 2015.

Mediante un comunicado emitido ayer Univsion informó sobre el despido de Albis mencionando su política de "cero tolerancia" ante estas situaciones.

“Univision está comprometido con una cultura laboral diversa, inclusiva y segura, libre de acoso. Esperamos que todos los empleados se traten y traten a la audiencia, comunidad, invitados y asociados con dignidad y respeto"

"Tenemos cero tolerancia por el acoso de cualquier tipo y en cualquier lugar. Tan pronto supimos de estas acusaciones, iniciamos una investigación. El Sr. Enrique Albis ha sido despedido de la empresa”.

Historia de acoso sexual tras bambalinas en Univision

Esta no es la primera vez que la cadena se ve involucrada en denuncias de acoso sexual.

Lili Estefan dijo en 2018 que fue víctima de acoso en sus primeros años en Univision, cuando trabajó en "Sábado Gigante", conducido por Don Francisco.

La Flaca dijo que el productor del programa, el cubano Rolando Barral, entró sin permiso a su camerino cuando ella estaba en ropa interior y le dijo cosas inapropiadas.

Estefan destacó que en ese momento no se hablaba abiertamente del acoso sexual, como ahora que se ha destapado varios casos en varios ámbitos, no solo en el de espectáculos.

“Al final no me pasó nada, y 30 años después sigo trabajando, pero fui de las que se defendió en el momento sin importarle perder el trabajo y tenemos que recordar eso al día de hoy. Otras no pudieron hacer lo mismo y también las apoyo de la misma manera porque sé lo difícil que es pasar por un momento así”, aseguró la cubana.

El productor Barral murió en enero de 2002 a los 62 años.

Ese mismo año Mario Kreutzberger, nombre real de Don Francisco, también fue acusado de conducta sexual inapropiada.

La periodista Laura Landaeta aseguró en su columna para el medio chileno El Mostrador que el presentador del desaparecido programa “Sábado Gigante” intercambió con las mujeres objetos electrodomésticos a cambio de favores sexuales.