Enrique Guzmán: "No dije que iba a matar a Carmen Salinas"

Después de que Carmen Salinas acusara a Enrique Guzmán de presuntamente amenazarla de muerte, el cantante aclaró que no fue una advertencia para ella.

"Dije: 'Mato a la persona que dañe a mi familia'. No dije que iba a matar a Carmelita Salinas", dijo el padre de la famosa Alejandra Guzmán.

Luego que Salinas ofreciera públicamente apoyo a Frida Sofía, nieta del intérprete, tras haber anunciado un aborto, éste dio declaraciones a un programa de televisión que la actriz consideró como amenazas.

"El cuartito que le ofrece (a Frida Sofía), se lo agradezco mucho, pero a ella le gusta más el departamento lujoso que tiene allá en Miami. A lo mejor el cuartito lo puedo usar yo para pasar por ahí alguna vez.", agregó el cantante mexicano.

"Hoy (21 de agosto) dije en la televisión que la voy a vigilar para que no le vaya a pasar nada, no vayan a pensar que fui yo. Si le pasa algo al cruzar la calle, yo no iré manejando el coche. No se preocupen", expresó el ex esposo de Silvia Pinal.

La también productora incluso pidió al presidente de México Andrés Manuel López Obrador; a la procuradora, Ernestina Godoy, y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, apoyo y protección para ella y su familia.

"Ya dije que si no agrede a mi familia, no hay delito que hacer. Ahora, si insiste, pues sí, pero no hasta el día de hoy. ¿Sabes qué tiene Carmen Salinas? Que le gusta la fiesta de todos y lo hace con buen humor, buenas ganas y con cariño", dijo Guzmán.

El intérprete reiteró que está dispuesto a todo por defender a su familia, pero que en ningún momento se trató de una amenaza directa para la actriz.

¿Frida Sofía la problemática en su familia?

Enrique Guzmán se metió en el problemón por tratar de defender la privacidad de su familia después que su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, confesara que abortó en una entrevista televisada con Pati Chapoy.

Desde inicios de este año la única hija de La Guzmán ha estad despotricando en contra de la cantante y su familia. Extrañamente las polémicas declaraciones de la joven se dieron mientras preparaba su lanzamiento como cantante, que se dio el mes pasado.

Frida Sofía ha acusado a Alejandra Guzmán de ser una mala madre, una adicta, una envidiosa y que hasta de haberse involucrado con su exnovio Christian Estrada.

Enrique Guzmán ha intentando justificar a su nieta en varias ocasiones, alegando que es difícil ser hija de una estrella como Alejandra Guzmán.