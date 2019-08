Caja Chica de la Dama: rastro del dinero hundió a "Mi Rosa"

TEGUCIGALPA.

Sin precedentes, calificó el coordinador de la Unidad Fiscal Especial Contra La Corrupción (Ufecic), Luis Javier Santos, el fallo condenatorio que dictó este martes el Tribunal en Materia de Corrupción contra los implicados en el caso Caja Chica de la Dama, en el cual la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, fue hallada culpable y enfrenta una pena mínima de 58 años.

La sentencia a su criterio tiene cosas positivas y negativas, pero aseguró que lo aceptan y que harán uso de los recursos procesales. “Es un fallo sin precedentes en la historia procesal en Honduras. Nos deja un mal sabor de boca el hecho que no se considere a la ex primera dama como funcionaria pública. Otra de las cosas en las que no estamos de acuerdo es en la absolución en el delito de lavado de activos, por lo que se presentarán los recursos pertinentes”, adelantó Santos.

Mientras tanto, el encargado de Negocios de los Estados Unidos en Honduras, Lawrence J. Gumbiner, reaccionó al fallo y dijo que el país debe continuar en la lucha contra la corrupción. “El Estado de derecho, reducir la corrupción, y poner fin a la impunidad son claves para la estabilidad y prosperidad. Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar las instituciones y el pueblo de Honduras, como también a la Maccih, en su continua lucha contra la corrupción e impunidad”, destacó el diplomático.

Tras el fallo absolutorio dictado por el Tribunal en Materia de Corrupción en el caso Caja Chica de la Dama, Mauricio Mora Padilla, cuñado de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, fue dejado en libertad. Mora estaba preso en la Penitenciaría Nacional.

El mensaje trascendió tras conocerse el fallo en el que se declaró culpable por tres delitos de apropiación indebida y ocho de fraude a la esposa del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, al igual que a su secretario privado, Saúl Escobar, mientras que su cuñado Mauricio Mora fue absuelto.

Pruebas claves. No solo fueron las pruebas testificales las que influyeron para que el Tribunal condenara a dos de los tres implicados en el caso Caja Chica de la Dama.

Para la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (Maccih), las pruebas documentales fueron determinantes en el fallo.

“Hubo unos informes contables que permitieron hacer un seguimiento a la ruta del dinero. En este tipo de delitos es importante establecer que el dinero que sale de las arcas públicas, llega finalmente a los bolsillos del funcionario público y que son utilizados en su beneficio personal”, dijo Ana María Calderón, vocera de la Maccih.

Calderón aseguró que con la condena de Rosa Elena de Lobo, se rompe el paradigma en el país.

“No es por la persona o el nombre de la persona, sino por lo alto que es un funcionario público. Aquí el paradigma es que no hay personaje alto al cual no le llegue la justicia, si es que este se apodera de los dineros públicos”, dijo.

No es victoria total. Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), dijo ayer que la sentencia contra la ex primera dama no es una victoria total.

“No hay que verlo como un logro total, tenemos un problema todos los hondureños que es el nuevo Código Penal que puede entrar en vigencia en noviembre y eso debe llamar la atención”, refirió Castellanos.

Sin embargo, la ejecutiva aseguró que a nivel institucional es una satisfacción el fallo de culpabilidad en el caso Caja Chica de la Dama.

Hechos que se comprobaron en el juicio -8 Personas firmaron contratos, pero no eran zapateros y recibieron cheques por más de 100,000 lempiras. -86 contratos fueron presentados. A los verdaderos zapateros solo les pagaron 30,000 lempiras. 45-cheques libró la ex primera dama a personas naturales y jurídicas para pagos personales.

“La sentencia contra la ex primera dama marca un momento importante porque evita que los casos queden en impunidad. El Ministerio Público solo ha judicializado quince de los ochenta y cinco casos de corrupción que ha presentado el CNA. Recuerden que cuando funcionarios públicos se adueñan de fondos del Estado se le roba a uno, le roba al niño y a las personas de la tercera edad”, resaltó Castellanos.