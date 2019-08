"Rambo" de León busca contactar a joven uruguaya que asegura ser su hija

Montevideo, Uruguay.

El experimentado mediocampista hondureño Julio César "Rambo" de León, dijo desconocer a una joven uruguaya que garantiza que él es su padre. Aunque, el volante catracho no descartó en declaración a Diario LA PRENSA contactarse con la chica para un posible encuentro entre ambos.

La joven Abril Victoria González Benítez de Uruguay, de 19 años de edad, reveló hoy que tiene el sueño de conocer al talentoso volante y confesó que su madre le reveló desde niña, que "Rambo" de León" es su papá.

"Si hay que hacer pruebas de ADN, yo no tendría problema. Sería un alivio para mí. Si lo tuviera frente a mí ("Rambo") no sabría qué hacer. Es una situación que uno se puede imaginar, después de casi 19 años encontrarme con él sería una etapa de mi vida que no podría dejar pasar", comentó la chica nacida en Uruguay.

Ver: El debut de "Rambo" de León en el baloncesto

El mediocampista catracho militó en el balompié uruguayo ya que tuvo una etapa en el club Deportivo Maldonado, por lo que la joven asegura que su madre que se desempeña como periodista deportiva, tuvo una relación en ese entonces con el jugador hondureño.

"Jugaba acá y coincidían perfectamente las fechas. Es mucha coincidencia, por lo que, no habría razón para estar inventando esas historias", afirmó la joven.

La uruguaya Abril Benítez aseguró que su madre le reveló que "Rambo" de León es su padre.

Abril Gonzáles dará a luz en los próximos meses, por lo que indicó el deseo de conocer al catracho ya que lo convertirá en abuelo.

"Yo respetaría muchísimo si él no está interesado en conocerme, no tengo problema, pero al menos sé que lo intenté. Me gustaría mucho tenerlo cara a cara, abrazarlo, contarle que tendrá una nieta".

La joven uruguaya dará a luz en los próximos meses y señaló que espera conocer al hondureño Julio César de León.

VERSIÓN DEL JUGADOR

Tras la noticia, Diario LA PRENSA contactó a Julio César "Rambo" de León y el jugador señaló no saber nada, aunque dejó claro que estaría dispuesto a contactarse con ella para un posible encuentro.

"Realmente no sé nada, tras contactarla daremos la versión", expresó el ex jugador que destacó en el campo internacional en clubes como Reggina, Parma, Torino,Génova entre otros.

El volante señaló que buscará contactarse con ella, para intercambiar palabras y así posteriormente buscar un encuentro personal: "Primero quiero contactarla", puntualizó el jugador nacido en Puerto Cortés.

A la espera de un posible encuentro con la chica uruguaya que asegura ser su hija, la trayectoria y carrera futbolística de Julio César de León será llevada al cine, por lo que se convertirá en el primer futbolista catracho que tendrá su propia película.

El filme tratará de lo que ha vivido el jugador de 39 años de edad, desde lo que fue su nacimiento, niñez, adolescencia, juventud y su primer viaje a Italia en donde posteriormente destacó a lo grande.

Los productores se han planteado terminar la filmación en diciembre del 2019, de no conseguirlo para esa fecha, la obra estará terminada en febrero del 2020.

La historia del mediocampista hondureño "Rambo" de León será llevada a la pantalla grande.