Cae integrante de la "Revo", sospechoso de matar a olimpista y presunto pandillero de la 18

Tegucigalpa, Honduras.

Este miércoles fue detenido un sospechoso de la muerte de uno de los aficionados que fallecieron el pasado sábado en los disturbios en el Estadio Nacional.



Como Edwin Manuel Midence Cruz alias “El Gordo” fue identificado el detenido. Se dijo además que supuestamente es miembro activo de la Pandilla 18.

La Policia Nacional en allanamientos realizados este miércoles en la aldea el Chimbo encontró varias prendas con manchas de sangre, mismas que serán analizadas para comprobar si tienen relación con la riña entre hinchas de los clubes de fútbol Motagua y Olimpia.

LEA: Manchas de sangre en ropa de hinchas del Motagua levanta sospechosas

Pantalón lleno de sangre

Bandera del Motagua hallada en casa del sospechoso.

Durante el allanamiento se halló un pantalón que es un indicio que posiblemente sirva como evidencia para encarcelar a los responsables de la riña que dejó cuatro muertos el sábado 17 de agosto en el Estadio Nacional.

Se detalló que en la vivienda de "El Gordo" se encontró un pantalón con supuestas manchas de sangre.



Las muertes se dieron previo al clásico capitalino entre los equipos Olimpia y Motagua, mismo que fue suspendido después de que los integrantes de la barra olimpista apedrearan el bus en donde se conducía el plantel del equipo azul.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jefferson Josué Banegas Erazo, Carlos Fernando Alvarado Meza, David Antonio Zepeda y Velis Antonio Baquedano Méndez.

Manchas de sangre encontradas en el pantalón de "El Gordo".

El cuarto del sospechoso.

LEA: El Gobierno y La Liga Nacional se reúnen en pro de la paz en los estadios



"El Gordo" se encuentra requerido para investigación en la aduana Las manos. Además hallaron grafitis alusivos a la barra del Motagua.



Además, en la vivienda propiedad de alias "Copito", otro barrista, no se encontró el objetivo principal pero preliminarmemte se reporta que se logró individualizar al sospechoso y se encontraron los zapatos que se visualizan en el video viral, con supuetas muestras de sangre.

Antecendentes sobre los muertos en el clásico Motagua vs Olimpia

La Liga Nacional de Honduras lamentó la tragedia ocurrida en el clásico capitalino que dejó como saldo cuatro personas muertas, 11 aficionados heridos y tres jugadores del Motagua lastimados tras la agresión por parte de seguidores del Olimpia, la cual desató un pleito entre barras.

Los hechos de la tragedia

La cifra de muertos ascendió, el domingo, a cuatros tras los disturbios protagonizados durante el clásico capitalino entre Olimpia y Motagua en el estadio Nacional, el cual se iba a realizar la noche del sábado, pero que finalmente fue suspendido. La última víctima que se sumó a esta tragedia respondía al nombre de David Antonio Zepeda Zúniga (22), residente en colonia Altos del Paraíso, quien no pudo resistir y terminó expirando en horas de la madrugada del domingo, según informó Laura Schoenherr, portavoz del Hospital Escuela Universitario (HEU). Las otras víctimas, quienes murieron el sábado, fueron identificadas como Carlos Fernando Alvarado Meza, Jefferson Banegas y Belis Antonio Baquedano Méndez.



Antes del desafortunado hecho, tres jugadores del Motagua resultaron heridos luego de que la barra del Olimpia, la Ultra Fiel, atacará el autobús en el que se transportaba el plantel azul con dirección al estadio Nacional para disputar el clásico capitalino.



El portero Jonathan Rougier, el lateral izquierdo Emilio Izaguirre y el delantero Roberto Moreira son los jugadores afectados y que fueron trasladados a una clínica donde fueron atendidos. Después la Liga Nacional hizo oficial la cancelación del partido a través de sus redes sociales.





Ver: Lo que dicen a nivel mundial de la tragedia del Olimpia vs Motagua

El Gobierno y La Liga Nacional se reunieron de emergencia ayer martes

Autoridades de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras y altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, se reunieron ayer martes en Tegucigalpa, capital de Honduras, para buscar una salida a la violencia e incentivar el retorno de la paz.



"Tenemos que fomentar el respeto, familia, ser humano. Hacer de los estadios el lugar donde va la familia a departir (...) volver a llenar los estadios en un ambiente de paz, armonía, tranquilidad, eso es vital para la sociedad", dijo el presidente Hernández.

LEA: Liga Nacional anuncia que clásicos se jugarán sin afición visitante



Hernández afirmó que ya no se permitirá que "mareros, pandilleros y terroristas infiltrados en barras" que causen dolor y aparten a las familias de los estadios.

El presidente estuvo acompañado del secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, de altos oficiales de la Policía Nacional de Honduras; mientras que del lado del fútbol, estuvieron presentes los presidentes de los equipos de la Liga Nacional de Honduras, presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) y el presidente de la Liga Nacional.



Momento en el que llevaban personas heridas.

Ver: Así eran los aficionados que murieron en las afueras del estadio Nacional

Una comisión buscará el retorno de la paz

El presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón Galindo, subrayó que "para nosotros es un día importante. Tenemos que trabajar para llevar a cabo este plan y que tengamos estadios transformados (...) FIFA se ha puesto a la orden con esta comisión que se está formando para tener perfiles a nivel internacional".

El presidente de la Liga Nacional de Honduras, Wilfredo Guzmán, dijo que "no me cabe la menor duda que las decisiones que hemos tomado es para que la gente vuelva a los estadios. No solo para poner a tono la ley, sino que igualmente vamos a trabajar para que las instituciones tengan las condiciones necesarias para que todos nos sintamos cómodos".



"Esperamos que les apliquen todo el peso de la ley, exigimos a la Policía Nacional que asuman su posición de resguardar a los aficionados (...) todos los sectores hoy debemos de unirnos y solo pensar en los objetivos", sostuvo.