Policía Nacional sugiere el cierre temporal del estadio Yankel Rosenthal

Trágica noche en el estadio Nacional

Jair Meza, portavoz de la Secretaría de Seguridad, dijo a LA PRENSA que hay información sobre las personas que habrían participado en las cuatro muertes suscitadas en las afueras del estadio Nacional, escenario adonde se iba a jugar el partido entre Olimpia y Motagua.

Declaró que ahora solo queda validar los datos, pues hay bastantes comunicaciones de ciudadanos, así como nombres y ubicaciones de los posibles responsables.

En otra arista de este caso, Meza considera que no se puede confirmar la existencia de maras o pandillas dentro de las barras de los equipos de fútbol, “de momento no podemos decir eso, hay que seguir un proceso investigativo para determinar si hay o no antisociales en las barras”, sentenció.

Afirmó que habrá reuniones al más alto nivel con la Liga Nacional para “mejorar los aspectos de seguridad en los estadios”.