Reportan como desaparecido a joven que salió a ejercitarse

San Pedro Sula, Honduras.



Un joven que se estaría graduando este martes como médico general fue reportado como desaparecido después de que ayer saliera a correr a las 3:30 pm en San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.



El joven desaparecido fue identificado como Pedro Sandoval Lopez, quien es hijo del coronel Raúl Sandoval.



Se informó que el joven salió a correr desde la colonia Jardines, como siempre lo hacía; se puso su calzoneta y camiseta y a las 15:30 partió por el bulevar que da acceso hacia la morgue sampedrana.



La información obtenida indica que era rutina de él joven regresar a las 17:00 horas, pero no lo hizo.



"Tenía programado ir a traer su traje y la toga porque mañana (hoy) es su graduación de medicina general y a las 20:00 recoger a su hermana que trabaja en una joyería de un mall (centro comercial) y no se sabe a esta hora nada. Los amigos lo buscan y nadie sabe su paradero", indica la información.



El joven ha sido buscado en las emergencias del Catarino y no hay nadie atropellado con las características de él. La familia pide contactar al 911 si tienen noticias de suyas.