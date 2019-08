Comisionado cuestiona plan de austeridad en alcaldía de La Ceiba

La Ceiba.



El gasto de más de 200,000 lempiras (8,000 dólares) de viáticos en viajes al extranjero durante el mes de julio por el alcalde y algunos regidores de La Ceiba ha generado cuestionamientos en la sociedad civil.



Osman Suazo, comisionado municipal de transparencia, dijo que se está subiendo la cuenta de viáticos, “ya que hay muchos viajes del alcalde, de los jefes y otros”. Advirtió que le están aumentando 500,000 lempiras a los L750,000 que ya están presupuestados para la partida de viáticos en la comuna.



“Los viáticos del año 2018 eran de 1,500,000 lempiras, y si ya hay una transferencia de 500,000 lempiras más, entonces estamos retornando a lo del año pasado”.



Según el reporte de los gastos en julio, solo en viáticos del alcalde, regidores y jefes de departamentos se gastaron 208,971.24 lempiras. “No hay voluntad para tener un plan de austeridad y reducir los gastos en la alcaldía”, agregó.



El comisionado recordó que el regidor Mauricio Cálix mocionó en una sesión suspender los viáticos para la Corporación y que solo se erogaran en casos de emergencia, “pero seis votaron en contra y cinco a favor”.

Mala información

El alcalde Jerry Sabio aclaró que ha existido una mala información.



“Recuerden que se viajó a Cuba, hubo viaje a México, a Guatemala y Miami (EEUU), entonces hubo una cantidad determinada para cada uno de los movimientos, lo cual está bien justificado y no hay ninguna erogación extra”, aclaró.



Recordó que se hizo un recorte en el presupuesto de viáticos como parte del plan de austeridad, “se ha dejado establecido en lo que son los diferentes documentos de que no se dio la cantidad de viáticos que se estipulaba en lo que es el reglamento”, dijo.



Aclaró que no solo una persona ha viajado. Por ejemplo, dijo que a Cuba fue una delegación “y a Guatemala fui yo, inclusive usé parte de mis insumos para movilizarme”.



Sabio anunció que para la otra semana se espera la llegada del embajador de Cuba en Honduras a la ciudad.