El club Alianza de El Salvador pide no jugar ante Olimpia en Tegucigalpa

San Salvador, El Salvador.

Los actos de violencia del clásico capitalino entre Olimpia y Motagua han trascendido fronteras y este lunes en el club Alianza de El Salvador, han señalado su temor de jugar en Tegucigalpa ante el club olimpista su partido de semifinal correspondiente a la Copa Premier Centroamericana.

En declaraciones al portal salvadoreño El Gráfico, el director ejecutivo Lisandro Polh del Alianza, reveló que analizan solicitar cambio de sede para el choque que está pactado a realizarse en el estadio Nacional a mediados de octubre (fecha por definir) por la ida de semifinales de la Copa Premier Centroamericana

"Ha sido trágico lo que pasó el sábado en Honduras (4 muertos, 11 heridos y tres jugadores del Motagua lastimados tras agresión). Ya nos pusimos en contacto con la gente organizadora de la Copa Premier, estamos a la espera de qué alternativas nos dan, garantizar que eso no va a pasar con nosotros o cambiar la sede a Olimpia", declaró el dirigente del club salvadoreño.

Y añadió: "Siento que en este momento, así como está todo esto, no es conveniente ir a Tegucigalpa a jugar, pero no soy quién para decir si hay o no garantías. Eso depende de las autoridades de allá. Pero no es conveniente ahora que se piense en jugar ante Olimpia por la tensión que hay".

En el estadio Nacional se vivió un caos el pasado sábado y producto del enfrentamientos de barras dejó un saldo de cuatro muertos y 11 aficionados heridos.

El dirigente del Alianza recordó que en el 2017 ellos fueron agredidos por seguidores olimpistas en duelo de la Liga Concacaf que perdieron 3-1.

"Nos quebraron tres vidrios del bus. Tuvimos dos jugadores lesionados. Después, con morteros, nos generaron presión dentro del estadio. Todo eso lo tenemos bien presente", apuntó Lisandro Polh.

