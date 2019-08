Un joven es asesinado a puñaladas en Santa Ana, Francisco Morazán

Tegucigalpa.



La violencia sigue enlutando a las familias hondureñas. La mañana de este domingo fue asesinado a puñaladas un joven en la colonia Los Patios, en el municipio de Santa Ana, Francisco Morazán.



El joven fue identificado por sus familiares como Robinson Daniel Martinez López (de 18 años).



Los familiares del joven llegaron hasta el lugar del lamentable hecho.



"Solo le pedimos a Dios que nos dé fuerza para poder superar este dolor", dijo entre lágrimas el hermano de la víctima, quien por cuestión de seguridad no se identificó.



Su familia aseguró que no tenía problemas con nadie y que no tenía ningún vicio.



La Policía Nacional llegó hasta el lugar para acordonar la escena y recabar las pruebas pertinentes que ayuden a dar con el paradero del asesino.

Santa Ana es un municipio de Francisco Morazán, ubicada 31 kilómetros al suroeste de la capital Tegucigalpa.

Ubicación del municipio de Santa Ana