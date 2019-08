Katy Perry habría acosado sexualmente a presentadora rusa Tina Kandelaki

Estados Unidos.

En menos de una semana la cantante Katy Perry volvió a ser señalada por acoso sexual, esta vez por una mujer, informó Page Six.

La presentadora de televisión rusa Tina Kandelaki dijo al periódico ruso Rossiyskaya Gazeta a principios de esta semana que la prometida de Orlando Bloom intentó besarla en una fiesta anotando que la diva estaba alcoholizada.

"Una vez que me invitaron a una fiesta privada con Katy Perry, donde ella, siendo bastante alegre, me eligió como un objeto para la manifestación de su pasión", dijo Kandelaki, de 43 años.

"Me las arreglé para contraatacar y Katy instantáneamente encontró una nueva víctima para besos, abrazos y bailes sucios", agregó la mujer.

"Por lo que puedo decir, no hubo víctimas en la fiesta, pero no me sorprenderá la corriente de recuerdos de fanáticos infelices que durante años llevaron esto dentro de sí mismos, y ahora de repente recordaron. ", dijo en referencia a las acusaciones del bailarín Josh Kloss.

Aunque Perry, de 34 años, actualmente está comprometida con el actor Orlando Bloom, de 42, en 2017 la cantante aludió a su bisexualidad durante un evento donde aceptó el National Equality Award por su apoyo a la comunidad LGBTQ.

El modelo Josh Kloss también acusó a Katy Perry por presunto acoso sexual

Kandelaki hizo sus acusaciones en público días después de que el modelo Josh Kloss, quien apareció en el video musical "Teenage Dream" de Perry, acusó a la estrella del pop de exponer sus partes íntimas a una multitud de personas en una fiesta.

“Era la fiesta de cumpleaños de Johny Wujek. Y cuando vi a [Perry], nos abrazamos y ella todavía estaba enamorada de mí ”, escribió Kloss, de 34 años, en Instagram el domingo.

"Cuando volteé para presentarle a mi amiga, ella me quitó mi sudadera y bajó mi ropa interior para mostrarle mis genitales a la multitud que nos rodeaba. ¿Te imaginas lo patético y avergonzado que me sentía", escribió.

Katy Perry todavía no ha hecho ninguna declaración sobre las acusaciones de Kloss, quien dijo que su intención al revelar su problema es demostrar que no sólo los hombres con poder son capaces de acosar.