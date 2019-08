Congreso conoció ley que regulará integración del CNE, TJE y Registro

Las audiencias públicas serán televisadas TEGUCIGALPA. El presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, expresó que tras haber alcanzado los acuerdos con la oposición dentro del Congreso, lo que prosigue es concentrarse en el proceso de elección de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y no en nombres. El diputado-presidente confirmó que para enfatizar en la transparencia con que se elegirán los miembros de esos órganos electorales, las audiencias públicas para los aspirantes a esos cargos serán televisadas.

Explicó que ese es un mecanismo que el Congreso ha venido usando por varios años, “así que no es una especie de conferencia en la que todo mundo les va a interrogar, es solo a través de miembros de la comisión de diputados integrada para tal efecto”. La primera condición que pusimos al sentarnos a platicar, explicó el diputado-presidente, es que no mencionáramos nombres, porque eso no es justo para las personas que, aún teniendo la capacidad y la meritocracia para atender estos cargos, empiecen a ser señaladas públicamente”, señaló Oliva. Por otra parte, el Congreso otorgó permiso a dos diputados nacionalistas que pidieron vacar temporalmente de sus funciones legislativas para dirigir el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Idecoas) y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). El congresista por Intibucá, Nelson Márquez, será el titular de Idecoas, en sustitución de Mario Pineda, quien renunció. Por su parte, Gabriel Rubí, diputado por Yoro, reemplazará a Lisandro Rosales en Copeco. Los sustitutos de los diputados los decidirá Oliva.