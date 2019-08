Honduras: la extorsión e inseguridad golpean a las mipymes

“Ninis, bomba social para cualquier país”: Santiago Herrera Cohep El mensaje del Cohep ha sido consistente en los últimos años. Durante todo el período del presidente Juan Carlos Sikaffy, el Cohep se ha pronunciado fuertemente sobre el rol que jugamos el sector privado en materia de generación de empleo y esto no se sale en el marco de esa instrucción que hemos recibido de manera reiterada de Juan Carlos, salvo que las dificultades para obtener información han sido tan difíciles, que terminamos dependiendo de la información que puede generar el sector público oficial, como el BCH o el INE. Sin embargo, en esta ocasión estamos sacando información de primera mano de la propia fuente. La tasa de subempleo invisible en Honduras es de 62.8%, o sea, de cada 10 trabajadores, más de seis están en una condición que no tienen un empleo pleno que les permita recibir al menos un salario mínimo. Otro aspecto triste sobre la situación de desempleo en el país, es que aproximadamente unos 800,000 jóvenes entre 12 y 29 años no estudian ni trabajan. Esa es una bomba social para cualquier nación y representa que esos jóvenes solo tienen dos posibilidades: o buscan la migración irregular o ser parte de actividades irregulares, que ya sabemos que generan inseguridad en la ciudadanía y repercuten en nuestra economía. Uno de los hallazgos del diagnóstico es que las empresas que crearon más empleos en 2018 en Honduras fueron las que vendieron más. Entonces no nos asuste que cuando estamos en medio de una crisis sociopolítica, como la que atravesamos en los últimos meses, es que al caer la ventas, se pierden los empleos.



Santiago Herrera es el gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).