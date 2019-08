Cinco colegios de San Pedro perderán el año si continúan en protestas

San Pedro Sula.

El viceministro de Educación, Javier Menocal, advirtió ayer que los estudiantes de cinco colegios en la zona norte están en riesgo de perder el año escolar si continúan con las tomas de los centros durante esta semana.

El funcionario expresó que ayer hubo una reunión con las autoridades de esos colegios para establecer el proceso de recuperación de clases, “basados en el plan de recuperación no habría la necesidad de decretar el cierre del año escolar”, aseguró.

Los colegios finalizarán el año el 20 de diciembre, mientras que las escuelas harán el plan de recuperación basados en los días que perdieron.

Menocal advirtió que el cierre del año no se hará si no se registran más tomas durante los próximos días, de lo contrario ya no se podrán recuperar.“Ya no habrá tiempo para que se logren recuperar las clases si continúan en protestas”, reiteró el ministro.

Además En las últimas semanas, los alumnos de los cinco principales colegios de San Pedro Sula han protestado en las calles como apoyo a los maestros que conforman la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación.

En riesgo. De los 13 colegios públicos de San Pedro Sula los que tienen mayores problemas son el Instituto José Trinidad Reyes con unos 35 días hábiles sin impartir clases, el Primero de Mayo con 33 días, el Centro Técnico Hondureño Alemán con más de 30 días y el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas que no impartieron clases por unos 25 días, además el Instituto Polivalente Las Brisas registra 27 días sin dar clases, dijo Óscar Paz, exdirector municipal.

Varios directores indicaron que no se perderá el año y que recuperarán los días que se han perdido. El director departamental Milton Ayala dijo a LA PRENSA que se habló con los alumnos y con las autoridades. “De seguir en esa línea hay expectativa que se pierda el año, cosa que no se quiere. Ya tenemos programado trabajar los feriados para salir el 20, ya no se le pueden sumar más días para lograr los 200 días de clases”.

En lo que va de la semana los colegios han tenido clases, a excepción del Primero de Mayo donde el lunes se suspendieron por la movilización de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación.

Los 1,400 alumnos del centro básico Presentación Centeno, en el barrio Cabañas, no han recibido clases desde el lunes porque padres de familia se tomaron el centro. Ayer los maestros llegaron, pero los alumnos no. Muchos centros básicos han perdido clases porque los docentes se suman a las protestas de la plataforma.