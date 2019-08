Tras toma, maestros y estudiantes ceden paso en el bulevar del norte

San Pedro Sula, Cortés.

Maestros y estudiantes de diferentes colegios se movilizaron desde las 9:00 am de este lunes para manifestarse y bloquear ambas trochas del bulevar del norte, a la altura de la colonia Fesitranh.

Se dio a conocer que su protesta era en apoyo a la plataforma de Salud y Educación, por lo que el tráfico se vio completamente interrumpido, las colas de vehículos extendieron hasta residencial Santa Mónica y al pasar el peaje.

Entrando de Choloma a San Pedro Sula, pusieron un árbol, llantas y piedras como una forma de presión para no dejar pasar a nadie, también tuvieron música como una manera animada mientras permanecían de pie.

Lea también: Estudiantes de la Unah-vs bloquean edificios exigiendo seguridad

Entre los automóviles estancados se encontraban antimotines de la Policía Nacional, ya que se estaban preparando para desalojar con bombas lacrimógenas a los manifestantes que tenían obstruido el paso.

Llantas que quemaron los manifestantes en el bulevar del norte esta mañana.

"Le pedimos al pueblo que se una a la lucha, no es posible lo que pasa en los hospitales, el Catarino Rivas es una decepción, parece un colchón de agua y los pacientes tienen que salir. Todo este tiempo ha existido un robo en salud y educación, la toma no solo es aquí, también en Dos Caminos y en Baracoa, vamos con nueva técnica porque no podemos estar en un solo punto", dijo un catedrático.

Sin embargo, a eso de las 11:30 am, la Policía se acercó a los manifestantes con el objetivo de llegar a un acuerdo, y tras varios minutos de conversación lograron convencerlos de retirarse del bulevar sin necedidad de usar la fuerza o gases, por lo que conductores de vehículos y transeúntes comenzaron a circular con normalidad.