“No puede haber seguridad hasta que acabe la corrupción”: Nancy Pelosi

TEGUCIGALPA.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, finalizó ayer en Honduras una visita por Centroamérica que realizó junto a otros congresistas para “promover la seguridad y la prosperidad” que permita reducir la inmigración irregular al norte.

La visita de los 13 congresistas de Estados Unidos a Honduras creó la esperanza de que lleguen mejores oportunidades de crecimientos para el país. “El propósito de nuestra visita es promover la seguridad y la estabilidad regional”, dijo Pelosi en conferencia de prensa, junto con otros 12 congresistas, republicanos y demócratas.

El jefe del Comité de Asignaciones del Congreso de Estados Unidos, Henry Cuéllar, aseguró que la ayuda que envía EUA es para el pueblo de Honduras.

La comitiva llegó a Honduras la noche del viernes después de haber estado en El Salvador y previamente en Guatemala.

“En todos los países que nosotros visitamos nos aseguramos de enfatizar en el punto de que no puede haber seguridad hasta que acabe la corrupción”, enfatizó Pelosi.

LEA: EEUU no ha planteado a Honduras convertirse en país seguro para inmigrantes

Durante su visita a Guatemala, El Salvador y Honduras, que inició el viernes, solo se reunieron con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. “Quería escuchar a la gente”, aclaró la lideresa del Congreso estadounidense.

La misión dialogó con el canciller Lisandro Rosales, el fiscal Óscar Chinchilla, directivos del Cohep liderado por Juan Carlos Sikaffy.

Pelosi advirtió, asimismo, que el freno a la inmigración a Estados Unidos depende de “tres pilares: seguridad, prosperidad y gobernanza”.

Recalcó: “No puede haber prosperidad, a menos que se promueva la justicia; por lo tanto, una buena gobernanza es lo que conviene para la prosperidad”.

Las reuniones. Los funcionarios del Gobierno, del Ministerio Público, de los empresarios y de la sociedad civil expusieron la la situación de Honduras.

Los encuentros fueron programados por media hora con cada uno de los sectores en un hotel capitalino. Primero recibieron a una comitiva del Gobierno encabezada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales; la ministra de Derechos Humanos, Karla Cueva; el viceministro de Seguridad, Luis Suazo, y otros funcionarios.

El canciller Lisandro Rosales y la congresista Pelosi.

Los congresistas se reunieron con el fiscal general de la república, Óscar Chinchilla, con quien abordaron el tema de la impunidad y el trabajo de Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

“Congresistas reconocieron el difícil trabajo que el MP realiza en el combate frontal contra la corrupción”, dijo el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.

Pelosi también se reunió por separado con familiares de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, de quien dijo era su amiga.

Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), les planteó su descontento por la falta de aplicación de justicia, y la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, les habló del descontento social expresado por medio de la Plataforma de Lucha en Defensa de la Salud y la Educación en Honduras.

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, y del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu, abordaron el clima de inversión y desarrollo económico.

El presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, dijo que han “dejado claramente establecido que los empresarios de Honduras somos parte integral de la solución de nuestra situación y no el problema”.

En las reuniones estuvo el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Lawrence Gumbiner, hasta que terminó el recorrido por el país.

“hemos dejado establecido que los empresarios somos parte integral de la solución de nuestra situación” Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep

Pasadas las 2:30 pm, la comitiva dio a conocer los puntos de vista de las pláticas que tuvieron con los distintos sectores.

Sobre la reunión con el canciller hondureño, Pelosi señaló que tuvieron la oportunidad de “compartir algunos pensamientos” y le expuso que “para tener prosperidad, la seguridad y la gobernanza, es necesario que tengamos conversaciones muy francas con cada uno de los delegados”.

“Nosotros compartimos las preocupaciones que tienen todos los oficiales con los que nos que hemos encontrado sobre la falta de justicia y la impunidad en Honduras”, recalcó.

Queremos que Honduras sea un lugar más próspero para que las familias quieran quedarse en honduras Lucille Roybal-Allard, congresista de EUA

La líder demócrata precisó que en la reunión con el fiscal general, Óscar Chinchilla, le manifestaron que el compromiso de la delegación de su Congreso es apoyar a la Maccih, para que sigan haciendo su trabajo para prevenir que siga la impunidad en el país y condenar la corrupción.

Todos estos problemas inciden en la masiva migración de centroamericanos, y eso es parte de los aspectos a analizar una vez que concluyan las visitas.

Destacó que el apoyo de Estados Unidos a estos países llega por Usaid y están destinados para mejorar las condiciones de vida para las mujeres y poblaciones indígenas; pero sobre todo el apoyo está enfocado a que prevalezca la justicia, incluyendo la justicia ambiental.



TPS. Nydia Velásquez, representante del estado de Nueva York, declaró que bajo el liderazgo de Pelosi, hay proyectos para garantizar la estabilidad de los hondureños adheridos al Daca y al Estatus de Protección Temporal (TPS).

Destacó la gran contribución que han hecho los hondureños a la economía de Estados Unidos y a la sociedad norteamericana al trabajar bajo el programa de TPS.

Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra posición para garantizar oportunidades económicas. Nydia velásquez, congresista de EUA

Bajo el mandato de Pelosi se sometió una ley llamada HR6 que no solamente da certeza de la estadía de quienes están bajo TPS, sino que también les permite obtener ciudadanía.

Sobre la corrupción y narcotráfico, el congresista Eliot Engel aseguró que escucharon rumores y opiniones sobre que quizá no se está haciendo el trabajo debido y que las investigaciones realizadas no son lo suficientemente buenas.

Pelosi también se reunió con la familia de Berta Cáceres.

Con base en lo anterior les sugirieron hacer una revisión a los procesos gubernamentales por medio de la Maccih. Jim McGovern, jefe de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que “nosotros siempre preguntamos en cada una de las reuniones los alegatos que hemos escuchado sobre violaciones de derechos humanos y la corrupción atada al presidente de la república de Honduras”.

Los congresistas aseguraron que van a regresar a Washington a dar el mensaje de la información que recibieron y lograr hacer posible de que en Honduras puede haber un lugar seguro y que puedan tener una vida muy próspera.De Honduras viajaron a McAllen, Texas, adonde visitarán albergues de inmigrantes.